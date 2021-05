Der Schweizer Außenhandel mit Gold und Silber im April 2021 zeigt als größte Herkunftsländer der Schweizer Goldimporte die USA und Großbritannien, wobei Letzteres selber kein Gold fördert. Größte Abnehmer von Gold aus der Schweiz waren Indien, China und Hongkong. Dagegen bezogen die USA aus der Schweiz das meiste Silber, das größte Exporteur von Silber in die Schweiz war hingegen Hongkong.Aufgrund der besonderen Bedeutung der Schweiz als zentraler Ort, an dem weltweit Gold und Silber in Raffinerien verarbeitet werden, gibt die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...