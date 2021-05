Aus dem Weltmarktführer für Wechselrichter soll ein Systemlieferant für die Technik rd. um die Windkraft werden. Also Steuerung der Produktion und Verteilung von der Windkraftturbine bis zum Verbraucher. SMA als Spezialist für Wechselrichter arbeitet jetzt in 18 Ländern mit einem Umsatzziel von 1,175 Mrd. € für 2021 und 2 Mrd. € in etwa drei Jahren, was bereits im Jahr 2010 im damaligen Boom der regenerativen Energien erreicht worden war. Die Zahlen zum ersten Quartal lagen im Rahmen der Schätzungen. Wir rechnen mit positiven operativen Meldungen über den Sommer.



