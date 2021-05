DGAP-News: action press AG / Schlagwort(e): Börsengang

action press AG: erfolgreiches Listing an der Börse Düsseldorf Erster Kurs: € 2,20



27.05.2021 / 16:22

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



action press: erfolgreiches Listing an der Börse Düsseldorf Erster Kurs: € 2,20



Frankfurt am Main, 27. Mai 2021. Die Aktien der action press AG (Frankfurt am Main) werden ab sofort im allgemeinen Freiverkehr der Börse Düsseldorf unter der WKN A2TSNU (ISIN DE000A2TSNU7) gehandelt. Zum Handelsstart wurde ein Kurs von € 2,20 festgestellt.



Seit 51 Jahren ist action press im deutschen Medienmarkt vertreten und hat sich in dieser Zeit auch international als führende Bildagentur etabliert. Weltweit gehört action press längst zu den größten Bilddatenbanken. Täglich bearbeitet action press zwischen 14.000 und 18.000 Fotos von 3.700 Fotografen und 50 Partneragenturen aus 120 Ländern.



Den Vorstand der action press AG bilden Professor Moritz Hunzinger (Frankfurt am Main) und Ulli Michel (Hamburg).

27.05.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de