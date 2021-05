Bei dem Zahlungsdienstleister Klarna scheint es zu einem massiven Datenleck gekommen zu sein. Nutzer berichten davon, Einblicke in fremde Accounts zu haben. Nutzerinnen und Nutzer des schwedischen Zahlungsdienstleisters Klarna könnten von einem massiven Datenleck betroffen sein. Wie mehrere Userinnen und User auf Twitter berichten, war es ihnen zeitweise möglich, nach dem Login auf Details fremder Accounts zuzugreifen, darunter Namen, Fotos, aber auch die Zahlungshistorie sowie Bankdaten und Adressen. Each time I tried to log in to my @Klarna ...

Den vollständigen Artikel lesen ...