LONDON (dpa-AFX Analyser) - Das Investmenthaus Bryan Garnier hat die Einstufung für Bayer angesichts einer Gerichtsschlappe im US-Glyphosat-Rechtsstreit auf "Neutral" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Die Glyphosat-Geschichte nehme einfach kein Ende, schrieb Analyst Jean-Jaques Le Fur in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der zuständige Richter habe sich eher auf die Seite der Kläger gestellt und so schwebe der Rechtsstreit weiter wie ein Damoklesschwert über der Aktie. Hinzu komme die schwierige Zukunft der Pharma-Sparte wegen des 2024 auslaufenden Patents für den Blutgerinnungshemmer Xarelto./tih/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2021



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000BAY0017

