DGAP-News: Highlight Communications AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung

Highlight-Gruppe mit positivem ersten Quartal 2021



27.05.2021 / 17:00

27.05.2021 / 17:00



Highlight-Gruppe mit positivem ersten Quartal 2021 Konzernumsatz erhöht sich um 17,2 Mio. CHF auf 106,5 Mio. CHF

Betriebsergebnis steigt um 0,1 Mio. CHF gegenüber Vorjahr auf 1,3 Mio. CHF

Konzernperiodenergebnis verringert sich währungsbedingt um 1,0 Mio. CHF auf -2,1 Mio. CHF gegenüber Vorjahr Konzernumsatz und Betriebsergebnis der Highlight-Gruppe entwickelten sich im ersten Quartal 2021 positiv Konzernentwicklung im ersten Quartal 2021 Der Konzernumsatz lag mit 106,5 Mio. CHF um 17,2 Mio. CHF über dem Vergleichswert des ersten Quartals 2020. Der Anstieg resultiert im Wesentlichen aus höheren Umsatzerlösen im Segment Film, während die Umsatzerlöse im Segment Sport- und Event-Marketing leicht über und die im Segment Sport unter dem Vorjahresniveau lagen.



Der Anstieg der Aussenumsätze des Segments Sport- und Event-Marketing resultiert im Wesentlichen aus Fremdwährungseffekten.



Das Betriebsergebnis (EBIT) in Höhe von 1,3 Mio. CHF lag trotz höherem operativem Konzernaufwand über dem Vorjahreswert (1,2 Mio. CHF).



Das Konzernperiodenergebnis summierte sich auf -2,1 Mio. CHF - ein Rückgang um 1,0 Mio. CHF. Auf die Highlight-Aktionäre entfiel ein Ergebnisanteil von -1,9 Mio. CHF (Vorjahresperiode: -0,9 Mio. CHF), was einem Ergebnis je Aktie von -0,03 CHF (Vorjahresperiode: -0,02 CHF) entspricht.



Das Konzerneigenkapital in Höhe von 207,3 Mio. CHF blieb nahezu unverändert gegenüber dem Jahresende 2020. Die weltweite Corona-Pandemie bleibt auch über das erste Quartal 2021 hinaus ein wichtiges Thema. Der Verwaltungsrat überwacht die Situation fortlaufend und hat bereits entsprechende Massnahmen eingeleitet. Die Quartalsmitteilung zum 31. März 2021 steht ab heute im Internet unter www.highlight-communications.ch zum Download zur Verfügung.

Die Highlight-Gruppe auf einen Blick Angaben für den Konzern nach IFRS in Mio. CHF 1Q2021 1Q2020 Abw. in % Umsatzerlöse 106,5 89,3 19,3 EBIT 1,3 1,2 6,9 Konzernperiodenergebnis

(nach Steuern) -2,1 -1,1 n/a Ergebnisanteil Anteilseigner -1,9 -0,9 n/a Ergebnis je Aktie (in CHF) -0,03 -0,02 n/a Segmentumsatz Film 67,9 48,1 41,2 Sport- und Event-Marketing 16,9 16,2 3,9 Sport 21,8 25,0 -12,8 Segmentergebnis Film 3,3 0,4 n/a Sport- und Event-Marketing 8,0 7,8 3,1 Sport -8,5 -5,2 n/a in Mio. CHF 31.03.2021 31.12.2020 Abw. in % Bilanzsumme 663,4 661,3 0,3 Eigenkapital 207,3 207,0 0,1 Eigenkapitalquote (%) 31,2 31,3 -0,1 Punkte Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 83,5 69,4 20,2 Zahlungsmittel und

Zahlungsmitteläquivalente 66,3 48,2 37,6 Für weitere Informationen: Highlight Communications AG Investor Relations Netzibodenstrasse 23b CH-4133 Pratteln BL Telefon: +41 (0)61 816 96 91 E-Mail: ir@hlcom.ch

