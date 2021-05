Auf den operativen Ergebnisausblick der Hornbach Holding haben die Anleger am Donnerstag nur in den Anfangsstunden verschnupft reagiert. Mit einem Kursrutsch um maximal 7,7 Prozent wurden die Papiere des Baumarktkette zuerst bis an die 200-Tage-Durchschnittslinie durchgereicht. Im Verlauf aber erholten sie sich, möglicherweise auch getragen von Analystenkommentaren. Zuletzt drehte das Papier sogar ins Plus. Am späten Nachmittag notiert die Hornbach-Aktie nun 0,4 Prozent im Plus bei 90,95 Euro.Anleger ...

