Bonn (ots) - Der Bundesfinanzhof in München verkündet am Montag sein Urteil zur angeblichen Doppelbesteuerung von gesetzlichen und privaten Renten. Die Richter des zehnten BFH-Senats haben dabei die Besteuerung der Renten zu prüfen, die seit 2005 gilt. Bis dahin waren Renten steuerfrei, die Beiträge wurden aus dem versteuerten Lohn gezahlt. Seit 2005 erfolgt eine sogenannte "nachgelagerte" Besteuerung. Der BFH sieht die derzeitigen Vorschriften für die Besteuerung von Renten kritisch. Die Vorsitzende Richterin Jutta Förster hatte in einer Verhandlung des zuständigen BFH-Senats gefordert, es dürfe in keinem einzigen Fall zu einer doppelten Besteuerung von Renten kommen.



phoenix zeigt die Urteilsverkündung des Bundesfinanzhofs in München live ab 10 Uhr. Moderator Bernd Rasem wird das Ereignis gemeinsam mit Professor Simon Kempny von der Universität Bielefeld einordnen.



