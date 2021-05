Frankfurt (ots) - Die FDP hat den Koalitionsvertrag in Frankfurt scheitern lassen und damit auch ein klares Signal an den Bund gegeben: Wer denkt, da wolle eine Partei Verantwortung übernehmen, sollte sich nicht täuschen lassen. Das doppelte Spiel der FDP: Regierungsfähigkeit vortäuschen und im Zweifel Lobbypartei bleiben. (...) Die FDP mag in Programmen und Reden für eine sozial gerechte Klimapolitik eintreten - wenn es ernst wird, bleibt sie simple Autofahrerpartei. Die nötige Wende in der Umweltpolitik ist mit ihr nicht zu machen.



