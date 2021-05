Märkte am Donnerstag: DAX-Rekordhoch im Visier - Bayer-Aktie unter Verkaufsdruck

Der DAX setzte die jüngste Konsolidierung am Donnerstag fort. Am Ende des Handelstages schloss der Index mit einem Minus von 0,3 Prozent bei 15.406 Punkten. Das Rekordhoch vom Dienstag bei 15.568 Zählern steht damit nach wie vor im Visier.

Bayer: Weiterer Rückschlag

Im DAX stand die Bayer-Aktie am Donnerstag unter kräftigem Verkaufsdruck (WKN: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017), die um über zwei Prozent korrigierte. Der Chemie-Konzern erlitt im US-Rechtsstreit um angebliche Krebsrisiken des glyphosathaltigen Unkrautvernichters Roundup einen weiteren Rückschlag. Richter Vince Chhabria lehnte einen Antrag ab, eine Beilegung künftiger Streitigkeiten gegen Zahlung von zwei Milliarden US-Dollar vorläufig zu genehmigen.

Im US-Rechtsstreit um angebliche Krebsrisiken des glyphosathaltigen Unkrautvernichters Roundup erlitt Bayer einen weiteren Rückschlag. Das sorgte am Donnerstag für einen zeitweise deutlichen Rücksetzer bei der DAX-Aktie. (Bildquelle: Pressefoto Bayer AG)

Manz: Profiteur des Chip-Booms

Bei den Nebenwerten stand unter anderem die Aktie von Manz (WKN: A0JQ5U / ISIN: DE000A0JQ5U3) im Fokus. Der Hightech-Maschinenbauer konnte wieder einmal einen neuen Großauftrag an Land ziehen. Manz profitiert unter anderem vom Chip-Boom in der Automobilindustrie, wie sich zuletzt auch an starken Zahlen zum ersten Geschäftsquartal zeigte.

Den vollständigen Artikel lesen ...