Die Einführung einer neuen Cloud-Infrastrukturregion im ersten Halbjahr 2022 ermöglicht es Kunden, Workloads auszuführen und Daten lokal zu speichern, während Endbenutzer mit noch geringerer Latenz bedient werden

Amazon Web Services (AWS), ein Unternehmen von Amazon.com (NASDAQ: AMZN), gab heute bekannt, dass es plant, im ersten Halbjahr 2022 eine Infrastrukturregion in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) zu eröffnen. Die neue Region AWS Middle East (VAE) wird aus drei Verfügbarkeitszonen bestehen und mit der bestehenden AWS-Region in Bahrain die zweite Region von AWS im Nahen Osten sein. Dadurch erhalten Kunden mehr Auswahl und Flexibilität, um fortschrittliche Technologien aus der weltweit führenden Cloud zu nutzen. Weltweit verfügt AWS über 80 Verfügbarkeitszonen in 25 geografischen Regionen. Es ist geplant, 18 weitere Verfügbarkeitszonen und sechs weitere AWS-Regionen in Australien, Indien, Indonesien, Spanien, der Schweiz und den Vereinigten Arabischen Emiraten einzurichten. Weitere Informationen zur weltweiten AWS Infrastruktur erhalten Sie unter: https://aws.amazon.com/about-aws/global-infrastructure/.

"Wir freuen uns, auf der großen Dynamik der Cloud-Einführung im Nahen Osten aufzubauen, indem wir Kunden in den VAE mehr Auswahlmöglichkeiten bieten, um Anwendungen auszuführen und Daten lokal zu speichern", sagte Peter DeSantis, Senior Vice President of Global Infrastructure bei AWS. "Die neue AWS-Region unterstützt den Fokus der VAE auf die Förderung von technologischen Innovationen, die sie zu einem florierenden globalen Zentrum für Unternehmer, E-Government und multinationale Unternehmen gemacht haben. Mit der neuen Region können Unternehmen jeder Größe schneller innovieren und Endbenutzer mit noch geringerer Latenz in der gesamten Region bedienen."

Seine Exzellenz Mohammed Ali Al Shorafa, Vorsitzender der Abteilung für wirtschaftliche Entwicklung in Abu Dhabi, sagte: "Die Expansion von AWS in die VAE ist ein Beweis für unser schnell wachsendes Innovationsökosystem, das vom Zugang zur weltweit führenden Cloud-Plattform und ihren fortschrittlichen Technologien und Lösungen profitieren wird. Aufbauend auf der intelligenten Infrastruktur und der digitalen Transformation von Abu Dhabi wird die Investition von AWS Innovatoren und Unternehmen mit global relevanten Lösungen in die Lage versetzen, neue Möglichkeiten in den VAE und darüber hinaus zu realisieren."

AWS-Regionen bestehen aus Verfügbarkeitszonen, in denen die Infrastruktur an getrennten und unterschiedlichen geografischen Standorten mit ausreichender Entfernung platziert wird, um das Risiko zu reduzieren, dass ein einzelnes Ereignis die Geschäftskontinuität beeinträchtigt, jedoch nah genug sind, um geringe Latenzzeiten für hochverfügbare Anwendungen zu bieten. Jede Verfügbarkeitszone verfügt über eine unabhängige Stromversorgung, Kühlung und physische Sicherheit. Die Zonen sind über redundante Netzwerke mit ultra-geringer Latenz miteinander verbunden. AWS-Kunden, die sich auf Hochverfügbarkeit konzentrieren, können ihre Anwendungen so gestalten, dass sie in mehreren Verfügbarkeitszonen und in mehreren Regionen ausgeführt werden, um eine noch größere Fehlertoleranz zu erzielen. Durch die Hinzufügung der Region AWS Middle East (VAE) können lokale Kunden mit Datenresidenzanforderungen ihre Daten in den VAE speichern und gleichzeitig die Latenz im ganzen Land noch verringern. Unternehmen, die diese Region nutzen, können auch auf fortschrittliche Technologien aus der breitesten und tiefsten Suite von Cloud-Diensten zugreifen, um Innovationen voranzutreiben, darunter Computer, Speicher, Netzwerk, Datenbank, Analyse, maschinelles Lernen, Internet der Dinge (IoT), mobile Dienste und mehr.

Seine Exzellenz Dr. Tariq Bin Hendi, Generaldirektor des Abu Dhabi Investment Office (ADIO), sagte: "Wir begrüßen die kommende AWS-Region, die den Vereinigten Arabischen Emiraten eine fortschrittliche Cloud-Infrastruktur bringen wird. Dies steht im Einklang mit unserem Ziel, Investitionen anzuziehen, die die technologischen Fähigkeiten steigern. Dies ist ein weiteres Beispiel für die wachsende Partnerschaft zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sektor im Emirat, die darauf abzielt, Durchbrüche zu beschleunigen und die groß angelegte digitale Transformation voranzutreiben und Abu Dhabis Position als globale Drehscheibe für Innovation zu stärken. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit AWS in der gesamten wissensbasierten Wirtschaft, einschließlich Bildungsinitiativen, Cloud-Skills-Training und Startup-Enablement-Programmen."

Kunden und AWS-Partner begrüßen die Neuigkeiten aus der Region AWS Middle East (VAE)

Millionen aktiver Kunden nutzen AWS jeden Monat in über 190 Ländern weltweit, darunter Zehntausende von Kunden im Nahen Osten und in Nordafrika (Middle East and North Africa, MENA). Unternehmen entscheiden sich für AWS, um agiler und innovativer zu werden. Dazu gehören die Al Tayer Group, Aramex, AXA Gulf, Axiom Telecom, Emirates NBD, Flydubai, Gulf News, die MBC Group, OSN, die Seera Group, Virgin Middle East und viele mehr. MENA-Organisationen des öffentlichen Sektors nutzen AWS, um Kosteneinsparungen zu erzielen, Innovationen zu beschleunigen und den Bürgern der Region einen besseren Service zu bieten. Dazu gehören die Regulierungsbehörde für Kommunikation und Informationstechnologie in Kuwait (Communications and Information Technology Regulatory Authority, CITRA), die Dubai Expo 2020, das ägyptische Ministerium für Kommunikation und Informationstechnologie, die Regierung der bahrainischen Ministerien, die Hamdan Bin Mohammed Smart University, die Universität von Bahrain und viele mehr. Zu den MENA-Start-ups, die ihre Geschäfte auf AWS aufbauen, um schnell zu skalieren und weltweit zu expandieren, gehören Alef Education, Anghami, Careem, Dubizzle, EKar, Fetchr, Haraj, Health at Hand, Maestro Pizza, Mawdoo3.com, Property Finder, Sarwa, Souqalmal, StarzPlay und Yallacompare.

AWS-Kunden begrüßten die Neuigkeiten der AWS-Region in den Vereinigten Arabischen Emiraten, einschließlich globaler Kunden, die die Region nutzen können, um neue Zielgruppen zu bedienen, wie z. B. Salesforce, der globale Marktführer für Kundenbeziehungsmanagement (customer relationship management, CRM). "Salesforce ermöglicht digitale Transformationen für unseren globalen Kundenstamm, die die modernen Unternehmensfunktionen von AWS erfordern", sagte Srinivas Tallapragada, President und Chief Engineering Officer von Salesforce. "Wir freuen uns, mit Amazon zusammenzuarbeiten und unsere vertrauenswürdige Plattform in neue Märkte zu bringen, damit Kunden von überall aus erfolgreich sein können, indem sie Hyperforce und alle Vorteile des öffentlichen Cloud-Computings nutzen."

Die First Abu Dhabi Bank (FAB) ist die größte Bank der VAE mit einer Bilanzsumme von 955 Mrd. AED (260 Mrd. USD) und einem der stärksten Ratings aller Banken im Nahen Osten und in Nordafrika. "Unser Cloud-Ansatz ist seit Anfang letzten Jahres eines der Grundprinzipien unserer Technologiestrategie. Wir haben AWS Outposts sowohl für Entwicklungs- als auch für Test- und Produktions-Workloads verwendet", sagte Yuri Misnik, Chief Technology Officer von FAB. "Dies hat unsere digitale Transformation in der Cloud und vor Ort beschleunigt und die Markteinführungszeit um 50 verkürzt. Wir haben auch festgestellt, dass die Produktivität von Entwicklern und Infrastrukturteams um 60 gesteigert wurde, indem dieselbe Infrastruktur, dieselben Services, APIs und Tools in der Cloud und vor Ort eingesetzt wurden. Wir begrüßen die bevorstehende AWS-Region in den VAE, die uns dabei helfen wird, unsere Cloud-Ambitionen effektiv und sicher zu verwirklichen und gleichzeitig die lokalen Vorschriften vollständig einzuhalten."

Im Februar startete das Mohammed Bin Rashid Space Center (MBRSC) erfolgreich die Hope Probe, die erste interplanetare Mission für die VAE. AWS unterstützt die Datenreise der Mission und ermöglicht die Verarbeitung und Analyse von Daten von den Instrumenten der Sonde aus, auf die die globale wissenschaftliche Gemeinschaft in weniger als 20 Minuten zugreifen kann. "Das Mohammed Bin Rashid Space Centre hat immer versucht, innovative Lösungen anzubieten, die der wissenschaftlichen Gemeinschaft zugute kommen. Durch unsere Projekte spielen wir eine wichtige Rolle bei der globalen Weltraumforschung, und die AWS-Cloud-Technologie hat maßgeblich dazu beigetragen, viele dieser Funktionen zu nutzen", sagte Salem AlMarri, Assistant Director General for Scientific and Technical Affairs bei MBRSC. "MBRSC hat immer die Zusammenarbeit mit privaten Unternehmen unterstützt, um Investitionen in den Raumfahrtsektor der VAE zu fördern, weitere arabische Erfolge in diesem Bereich zu erzielen und mit dem fortschrittlichen Ansatz einiger der technologisch und wissenschaftlich am weitesten entwickelten Länder Schritt zu halten."

Majid Al Futtaim ist der führende Pionier für Einkaufszentren, Gemeinden, Einzelhandel und Freizeit im Nahen Osten, in Afrika und in Zentralasien. "Wir haben vor einigen Jahren mit unserer digitalen Transformation begonnen und erkannt, dass wir uns ganz auf Daten konzentrieren müssen, um den aktuellen Trends immer einen Schritt voraus zu sein. AWS hat es uns ermöglicht, eine zentralisierte Datenverwaltungsplattform aufzubauen, die dazu beiträgt, unsere Leistung zu verbessern, indem wir unseren Betrieb und unseren Kundenstamm über eine einzige Datenquelle in den verschiedenen Geschäftsbereichen des Unternehmens miteinander verbinden", sagte Guillaume Thfoin, Head of Data and Analytics bei Majid Al Futtaim Holding. "Mithilfe fortschrittlicher Analyse- und maschineller Lerndienste wie Amazon SageMaker haben wir Vorhersagemodelle verwendet, um neue Erkenntnisse zu gewinnen, die zu Leistungsverbesserungen und einem verbesserten Kundenerlebnis führen. Die neue Plattform hat uns dabei geholfen, agiler zu werden. Eine kürzlich durchgeführte Fallstudie zu unserer Datentransformation ergab eine Verbesserung der Markteinführungsgeschwindigkeit um 80 und trug zu den in den nächsten fünf Jahren prognostizierten Kosteneinsparungen in Höhe von mehreren Millionen Dollar bei. Wir freuen uns auf die Ankunft einer AWS-Region im nächsten Jahr, die das Potenzial unserer AWS-Plattform erweitert und gleichzeitig die Einhaltung der anstehenden gesetzlichen Anforderungen sicherstellt."

GE Healthcare ist ein weltweit führender Innovator für Medizintechnik, Diagnostik und digitale Lösungen. Jedes Jahr werden weltweit zwei Milliarden diagnostische Scans an GEHC-Geräten durchgeführt. "Da die VAE als wichtige globale Drehscheibe für das Gesundheitswesen wachsen wollen, wird die kommende AWS-Region einen erheblichen Einfluss auf die Steigerung des Innovationstempos in der Branche haben", sagte Summer Nasief, General Manager von GE Healthcare Digital. "Die Edison Health Services-Plattform von GE Healthcare, eine der größten Plattformen für künstliche Intelligenz im Gesundheitswesen, die zum Verbinden von Daten von Millionen von Bildgebungsgeräten entwickelt wurde, verwendet Amazon SageMaker, um Algorithmen für maschinelles Lernen in einem breiten Portfolio intelligenter Geräte und Unternehmenssoftwareanwendungen zu erstellen, zu trainieren und bereitzustellen. Mit der neuen AWS-Region kann ein größeres Ökosystem regionaler Entwickler und Anbieter die Edison-Plattform nutzen, um Daten sicher zu aggregieren und zu analysieren, um Vorhersagemodelle für die Bevölkerung zu erstellen, mit denen die klinischen Ergebnisse proaktiv verwaltet, eine personalisierte Patientenversorgung eingerichtet und die Kosten für die Versorgung gesenkt werden können."

Anghami ist die führende Musik-Streaming-Plattform in der MENA-Region mit mehr als 70? Millionen Benutzern, die sofort auf über 57 Millionen Songs zugreifen können. "Wir haben unsere Infrastruktur seit dem ersten Tag auf AWS gehostet und sind von einem winzigen Startup mit großen Träumen zur Streaming-Plattform Nummer eins im Nahen Osten gewachsen", sagte Raja Baz, stellvertretender CTO bei Anghami. "Aufbauend auf AWS können wir einen zuverlässigen Service mit der Flexibilität bereitstellen, mit bis zu 300 Prozent erhöhtem Datenverkehr beim Start neuer Musik fertig zu werden. Es gibt uns auch die Möglichkeit, Innovationen zu entwickeln und über Audio hinaus auf andere Unterhaltungsformen wie Video zu expandieren, das auf über 50.000 tägliche Streams angewachsen ist. Dies wäre ohne die Unterstützung von AWS nicht möglich gewesen. Heute nähern wir uns mit einer Notierung an der NASDAQ unserer nächsten Wachstumsphase und werden das erste arabische Technologieunternehmen, das dies tut. Die fortgesetzten Investitionen von AWS in die Region sind ein Beweis für das Potenzial, das wir hier haben. Wir haben kürzlich unseren Hauptsitz und unser Forschungs- und Entwicklungszentrum nach Abu Dhabi verlegt, um von seinem schnell wachsenden Innovationszentrum zu profitieren. Mit der neuen AWS-Region freuen wir uns, dass es schneller floriert."

Die Hamdan Bin Mohammed Smart University (HBMSU) wurde 2002 in Dubai unter der Präsidentschaft von H. H. Scheich Hamdan Bin Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, dem Kronprinzen von Dubai, gegründet und ist die erste akkreditierte Smart University der VAE. "Im vergangenen Jahr hat HBMSU die vollständige Migration unserer Systeme und Anwendungen von lokalen Rechenzentren zu AWS erfolgreich abgeschlossen. Dies bot unmittelbare Vorteile wie Sicherheit, Skalierbarkeit, Flexibilität und direkte Kosteneinsparungen von bis zu 30 %", sagte Dr. Mansoor Al Awar, Kanzler der HBMSU. "Wir haben die Leistungsfähigkeit des Cloud Computing bei der Förderung der Hochschulbildung immer verstanden, und die kommende AWS-Region in den VAE ist ein wertvolles Kapital für den lokalen Bildungssektor. Es wird auch die Expansionspläne von HBMSU und die Fähigkeit unterstützen, auf die Nachfrage nach unserem einzigartigen Modell für intelligentes Lernen in anderen Märkten im Nahen Osten und in Afrika zu reagieren."

Sarwa ist eine Plattform für Investitionen und persönliche Finanzen, die innovative Technologie und menschliches Know-how kombiniert, um das Investieren für alle einfach und erschwinglich zu machen. "Sarwa wurde 2017 in der AWS Cloud geboren und ist allein im letzten Jahr um das Vierfache gewachsen und hat Hunderttausende von Transaktionen verarbeitet", sagte Nadine Mezher, Mitbegründerin und CMO von Sarwa. "Mit AWS können wir schnell innovieren, um allen in dieser Region zu helfen, ihr Vermögen zu steigern und in Unternehmen zu investieren, an die sie glauben. Wir haben kürzlich die Sarwa-App veröffentlicht, die in drei Monaten vom Design auf den Markt gebracht wurde, und wir haben gerade die Warteliste für Sarwa Trade mit einer Beta-Plattform gestartet, die in einem Zeitraum von sechs Monaten veröffentlicht werden soll. Die Nachricht von einer bevorstehenden AWS-Region in den VAE ist sehr aufregend und wird ein wichtiger Meilenstein für das Wachstum des FinTech-Sektors in den VAE sein."

Die im Nahen Osten ansässigen AWS Partner Network (APN) Partner begrüßten auch die Neuigkeiten der geplanten Region AWS Middle East (VAE). Das APN umfasst Zehntausende von unabhängigen Softwareanbietern (Independent Software Vendors, ISVs) und Systemintegratoren (Systems Integrators, SIs) auf der ganzen Welt. AWS-Partner entwickeln innovative Lösungen und Dienstleistungen auf AWS und das APN hilft durch Unterstützung in den Bereichen Business, Technik, Marketing und Go-to-Market. APN-SIs, ISVs und Beratungspartner im Nahen Osten unterstützen Kunden aus Unternehmen und dem öffentlichen Sektor bei der Migration zu AWS, stellen geschäftskritische Anwendungen bereit und bieten eine umfassende Palette von Überwachungs-, Automatisierungs- und Verwaltungsservices für die AWS-Umgebungen der Kunden. Beispiele für AWS Middle East-Partner sind Accenture, Deloitte, Bespin Global MEA, Citrus Consulting, Cloud4c, Crayon, Du, Etisalat, F5, Integra Technologies, Keplerworx, Palo Alto Networks, Rackspace, Redington, SAP, Splunk, TCS, Trend Micro, VMWare, Wipro und Zero One.

Deloitte ist AWS Premier Consulting Partner und strategischer globaler Systemintegrator. Durch eine strategische Zusammenarbeit ermöglichen AWS und Deloitte Kunden, ihr Geschäft zu transformieren und schneller zu innovieren, indem sie AWS-Technologien mit der umfassenden Branchenerfahrung von Deloitte kombinieren. Richard Hurley, Kunden- und Branchenführer von Deloitte Middle East Consulting, sagte: "Die Bemühungen der VAE um digitale Transformation sind klar und in Bewegung, sowohl für private Unternehmen als auch für Organisationen des öffentlichen Sektors. Wir gehen davon aus, dass eine AWS-Region in den VAE die Cloud-Migration und die Modernisierung von Anwendungen erheblich beschleunigen wird, was bedeutende wirtschaftliche Auswirkungen haben wird. Die neue Region wird Deloitte dabei helfen, die Bedürfnisse unserer Kunden in den VAE in vielen Branchen einschließlich digitaler Bankplattformen, intelligenter Fabriken und konvergierter Gesundheit weiter zu erfüllen, um eine digitale Transformation zu erreichen, die eine zuverlässige und sichere Infrastruktur mit der Fähigkeit zur lokalen Datenverarbeitung erfordert."

Unterstützung von Start-ups, Fähigkeiten und Studenten

Die neue Region AWS Middle East Region (VAE) baut auf den bestehenden Investitionen von AWS im Land auf, zu denen zwei AWS Direct Connect-Standorte und zwei Amazon CloudFront Edge-Standorte gehören, die 2018 eingeführt wurden. AWS baut auch weiterhin Teams aus Kundenbetreuern, technischen Kundenbetreuern, Partnermanagern, Systemingenieuren, Lösungsarchitekten, professionellen Services und weiteren Rollen auf, um Kunden jeder Größe bei der Umstellung auf AWS zu unterstützen. Neben der Infrastruktur investiert AWS weiterhin in Bildungsinitiativen, Schulungen und Start-up-Programme, um die Pläne der VAE zur digitalen Transformation und wirtschaftlichen Entwicklung zu unterstützen. Um das Unternehmertum und das Wachstum neuer Unternehmen in den VAE zu fördern, wird AWS das AWS Activate-Programm weiter ausbauen, um die Start-ups und KMUs der VAE zu unterstützen. Im Rahmen der AWS-Schulungs- und Zertifizierungsprogramme wird AWS auch mit staatlichen Stellen zusammenarbeiten, um die Qualifizierung und Umschulung der Belegschaft mit dem neuesten Cloud-Computing-Schulungscurriculum zu unterstützen. Für Studenten und Pädagogen bietet AWS Hochschuleinrichtungen und ihren Pädagogen Cloud-Computing-Kurse an, um die Studenten auf branchenweit anerkannte Zertifizierungen und Karrieren im Cloud-Computing vorzubereiten.

