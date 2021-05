DJ PTA-News: Börsenradio.at: Hat Marinomed die Corona-Lösung für Kinder und Ungeimpfte? - Umsatz in Q1 mehr als verdoppelt - Hat Marinomed die Corona-Lösung für Kinder und Ungeimpfte? - Umsatz in Q1 mehr als verdoppelt

Biotech-Unternehmen Marinomed konnte den Umsatz in Q1 2021 mit 2,2 Mio. Euro mehr als verdoppeln. Das liegt vor allem am Carragelose Nasenspray, das laut aktueller Studien auch gegen eine Ansteckung mit COVID-19 hilft. Das Mittel könnte vor allem eine Lösung sein für diejenigen, die sich nicht impfen lassen können, wie Kinder und Jugendliche oder Allergiker, oder gar nicht impfen lassen wollen wie Impfgegner. In Q1 F&E-Ausgaben erhöht auf 2,2 Mio. Euro (Q1 2020 0,9 Mio. Euro) und auch an den Kapazitäten wird gearbeitet. Die ausbleibende Erkältungs- und Grippesaison wirkt sich allerdings auch aus. Die erhöhten Investitionen drücken den Gewinn: -1,7 Mio. Euro sind etwas mehr Verlust als im Vorjahr. Ohne die Investitionen wäre Marinomed allerdings bereits profitabel. Die Aktie hat sich nicht entwickelt wie andere Coronagewinner. Wann könnte das passieren?

