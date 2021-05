DJ Aktien Schweiz knapp behauptet - SMI kann Rekordhoch nicht halten

ZÜRICH (Dow Jones)--Auch am Donnerstag hat der schweizerische Aktienmarkt seine Rekordserie zunächst fortgesetzt. Der Leitindex SMI stieg am Nachmittag erstmals über die Marke von 11.400 Punkten, nachdem die US-Börsen mit Gewinnen in den Handel gestartet waren. Allerdings konnte der Index das Niveau nicht halten: Zum Handelsschluss notierte er 0,1 Prozent niedriger bei 11.340 Punkten.

Bei den 20 SMI-Werten standen sich elf Kursgewinner und acht -verlierer gegenüber, unverändert schloss eine Aktie. Umgesetzt wurden 69,51 (zuvor: 34,22) Millionen Aktien.

Der Aktienmarkt zeige sich derzeit im Spannungsfeld aus Inflations- und Zinsängsten auf der einen Seite und der Aussicht auf einen Wiederaufschwung der Wirtschaft nach der Pandemie auf der anderen Seite, hieß es aus dem Handel.

Angeführt wurde der Markt von den Aktien der Banken. Diese profitierten von wieder gestiegenen Anleiherenditen und positiven Analystenkommentaren. Unter anderem hält die Citigroup Bankenaktien für aussichtsreich und zählt zu ihren Favoriten die Aktien der CS Group. Diese rückten um 1,7 Prozent vor, während UBS um 1,9 Prozent stiegen. Die höheren Anleihezinsen verhalfen auch den Versicherern zu Kursgewinnen: Swiss Life gewannen 2,1 Prozent und Swiss Re 1,1 Prozent. Zurich schlossen unverändert.

In entgegengesetzte Richtungen liefen die Aktien der Luxusgüterhersteller Richemont und Swatch. Während Anleger bei Swatch (-0,6%) nach dem guten Lauf der vergangenen Tage Gewinne mitnahmen, zehrten Richemont (+1,0%) weiter von den starken Zahlen, die das Unternehmen am Freitag vergangener Woche veröffentlicht hatte.

Unter den SMI-Schwergewichten gingen Roche kaum verändert aus dem Handel. Novartis (-0,6%) und Nestle (-1,1%) wurden hingegen verkauft.

Starke Zahlen des US-Chipkonzerns Nvidia verhalfen der AMS-Aktie zu einem Plus von 3,4 Prozent.

