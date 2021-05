Die Aktie des polnischen Entwicklerstudios CD Projekt hat seit dem Release von "Cyberpunk 2077" im Dezember mehr als 60 Prozent an Wert verloren. Jüngst konnte die Aktie zwar einige Punkte wettmachen, ein Ende des Abwärtstrends ist jedoch nicht in Sicht - ebenso nicht absehbar ist eine Wiederaufnahme des Spieles in den PlayStation Store.Während einer Versammlung mit Aktionären wurde die Unternehmensführung um ein Update zu der Entfernung von "Cyberpunk 2077" aus dem PlayStation Store gebeten. Das ...

