DJ PTA-Adhoc: coinIX GmbH & Co. KGaA: coinIX realisiert Gewinn in Höhe von über 200.000 Euro mit Cartesi (CTSI) Investment

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Hamburg, 27.05.2021 (pta033/27.05.2021/18:30) - Die coinIX GmbH & Co. KGaA hat ihre seit Juli 2020 bestehende Position in Cartesi (CTSI) durch einen Teilverkauf halbiert. Mit einer Performance von mehr als 1.500 % hat sich der Wert der Coins außergewöhnlich gut entwickelt. Nach den (Teil-)Verkäufen von Elrond und Binance ist dies seit Februar bereits der dritte erfolgreiche Exit der auf Kryptowährungen und Blockchain-Technologie fokussierten Hamburger Beteiligungsgesellschaft. coinIX fließen in diesem Zuge mehr als 200.000 Euro zu, die zur weiteren Diversifikation des Portfolios für neue Investitionen genutzt werden sollen.

