Tianjin, China (ots/PRNewswire) - SINOMED, ein führendes internationales Medizintechnikunternehmen, gab heute die Ergebnisse einer vergleichenden Studie zwischen seinem HT Supreme Healing-Targeted Drug-Eluting Stent (DES) und der Xience- oder Promus-Familie von DES bei komplexeren Fällen bekannt. Die Ein-Jahres-Ergebnisse wurden letzte Woche auf dem EuroPCR-Jahreskongress 2021 vorgestellt und zeigen, dass die beiden Devices eine ähnliche klinische Sicherheit und Wirksamkeit aufweisen.An der PIONEER-III-Studie nahmen 1.629 Patienten (randomisiert im Verhältnis 2:1 zwischen Experimental- und Kontrollgruppe) aus Nordamerika, Europa und Japan teil. Die Untergruppe der komplexen Patienten zeigte nach einem Jahr ähnliche Raten von Zielläsionsversagen (TLF). Die Patienten wurden basierend auf AHA/ACC B2/C-Kriterien als "komplex" eingestuft. HT Supreme hatte eine TLF-Rate von 5,8 % im Vergleich zu 5,9 % in der Kontrollgruppe, wobei kein statistischer Unterschied bestand. Zudem zeigten sich bei langen Läsionen, schwerer Verkalkung und schwerer Tortuosität keine Unterschiede zwischen den beiden Gruppen."Die Ein-Jahres-Werte des HT Supreme für Zielläsionsversagen sind sehr niedrig und im Vergleich zu aktuellen Best-in-Class-Devices vorteilhaft", sagte Prof. Andreas Baumbach von der Queen Mary University of London, Großbritannien, und europäischer Co-Primary Investigator der PIONEER III-Studie. "Für Mediziner ist es wichtig, wie neue Devices bei komplexeren Läsionen abschneiden, damit dies repräsentativ für die Patienten ist, die wir tagtäglich behandeln.""Wenn wir im weiteren Verlauf unseres klinischen Programms ähnliche Ergebnisse bezüglich Sicherheit und Konsistenz von Studie zu Studie erzielen, haben wir den Beleg, dass unser heilungsorientierter Stent der richtige Ansatz ist", sagte Dr. Jianhua Sun, PhD., Chairman und Chief Executive Officer von SINOMED. "Die Tatsache, dass diese andere sichere Option für alle Patiententypen geeignet ist, ist ein echter Vorteil."Weitere Informationen über die PIONEER-III-Studie finden Sie unter www.clinicaltrials.gov, Kennung: NCT03168776.Informationen zum HT Supreme Drug-Eluting Stent:Der HT Supreme gehört zu einer neuen Klasse von Stents, die besonders auf eine frühzeitige, schnelle Heilung ausgerichtet sind. Durch patentierte Konstruktionen und proprietäre Verfahren wurde HT Supreme darauf zugeschnitten, den Wundheilungsprozess der Patienten zu beschleunigen und ihre natürlich schützende Gefäßfunktion wiederherzustellen. Dieser auf die Heilung ausgerichtete Mechanismus kann dazu beitragen, das seit langem bestehende Problem der traditionellen Implantation von medikamentenfreisetzenden Stents zu überwinden und sicherere Langzeitergebnisse zu erzielen.Informationen zu SINOMEDSINOMED (SINOMED) ist ein weltweit tätiges Unternehmen für medizinische Devices, das sich auf die Forschung, Entwicklung, Produktion und den kommerziellen Vertrieb von interventionellen Geräten spezialisiert. Wir konzentrieren uns auf die Entwicklung bahnbrechender Technologien, die auf bisher ungedeckte klinische Bedürfnisse bei der interventionellen Behandlung von koronaren, neurovaskulären und strukturellen Herzerkrankungen abzielen. Unsere Mission ist es, mehr Patienten von den Vorteilen unserer medizinischen Innovationen profitieren zu lassen und so die Langlebigkeit und Lebensqualität der Patienten zu erhöhen. Weitere Informationen finden Sie unter www.sinomed.com.SINOMED B.VCindy ZhengT: +31 10 307 6295E: cindy.zheng@sinomed-eu.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1519333/SINOMED_HT_Supreme.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1333950/SINOMED_Logo.jpgOriginal-Content von: Sino Medical Sciences Technology Inc. (SINOMED), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/135394/4926303