Wie Verimatrix (Euronext Paris: VMX), der führende Anbieter von Sicherheitslösungen für die moderne vernetzte Welt, heute bekanntgab, wurde das Unternehmen vom Cyber Defense Magazine als Gewinner des Global Infosec Award 2021 in der Kategorie NextGen for Application Security ausgezeichnet.

Die leistungsstarken Technologien für Abschirmungsanwendungen von Verimatrix kommen in vielen verschiedenen Branchen zum Einsatz, darunter auch in einigen der sicherheitsbewusstesten Märkte. Diese jüngste Auszeichnung unterstreicht die einzigartige Schutzmethodik, die von Verimatrix mit größter Sorgfalt entwickelt wurde und der Unternehmen auf der ganzen Welt vertrauen.

Verimatrix-Lösungen zur Abschirmung von Anwendungen, wie z. B. Verimatrix Code Protection, wurden bereits in mehr als 400 Millionen heruntergeladenen mobilen Anwendungen und IoT-Geräten eingesetzt. Die Lösungen lassen sich problemlos in Anwendungen und Softwarekomponenten integrieren, wodurch unnötige Unterbrechungen des Softwareentwicklungszyklus vermieden werden. Darüber hinaus ermöglicht die einzigartige Technologie von Verimatrix eine drastische Beschleunigung der Markteinführungszeiten, da nur minimale spezielle Sicherheitskenntnisse erforderlich sind, um sichere Kryptoarchitekturen in eine bestehende Software zu integrieren.

"Wir sind sehr erfreut über diese Auszeichnung, die Innovationen speziell im Bereich der Anwendungssicherheitstechnologie würdigt", so Asaf Ashkenazi, COO bei Verimatrix. "Anwendungsabschirmung ist in unserer sich digital wandelnden Gesellschaft unerlässlich. Ohne sie können sensible Daten verloren gehen oder gestohlen werden, und der Ruf eines Unternehmens kann ins Wanken geraten. Wir sind stolz darauf, dass wir dazu beitragen können, die Anwendungen zu schützen, auf die sich so viele Organisationen und Menschen täglich verlassen."

"Verimatrix verkörpert drei wichtige Eigenschaften, nach denen wir als Jury suchen, die einen Gewinner auszeichnen, nämlich die Bedrohungen von morgen schon heute zu verstehen, eine kosteneffiziente Lösung anzubieten und auf unerwartete Weise innovativ zu sein, um die nächste Sicherheitsverletzung zu verhindern", erläuterte Gary S. Miliefsky, Herausgeber des Cyber Defense Magazine. "Ich gratuliere Verimatrix zu seinem Sieg in der Kategorie NextGen for Application Security."

Über Cyber Defense Magazine

Mit über 5 Millionen Lesern im Monat (Tendenz steigend) und Tausenden von Seiten durchsuchbarer Online-Infosicherheitsinhalte ist das Cyber Defense Magazine die führende Quelle für IT-Sicherheitsinformationen für B2B und B2G, zusammen mit unserem Schwestermagazin Cyber Security Magazine für B2C. Wir werden von integren, seriösen und passionierten Informationssicherheitsexperten geführt und veröffentlichen für sie. Unser Ziel ist, topaktuelles Wissen, Geschehnisse aus der Praxis und Auszeichnungen für die besten Ideen, Produkte und Dienstleistungen in der Informationstechnologiebranche zu vermitteln. Wir stellen monatlich elektronische Magazine kostenlos online sowie Sonderausgaben exklusiv für die RSA-Konferenzen. CDM ist ein stolzes Mitglied der Cyber Defense Media Group. Besuchen Sie https://www.cyberdefensemagazine.com.

Über Verimatrix

Verimatrix (Euronext Paris: VMX) hilft, die moderne vernetzte Welt mit Sicherheit für Menschen zu versorgen. Wir schützen digitale Inhalte, Anwendungen und Geräte mit intuitiver, menschenzentrierter und reibungsloser Sicherheit. Führende Marken vertrauen bei ihrer Absicherung auf Verimatrix von Premium-Filmen und Live-Sport-Streaming über sensible Finanz- und Gesundheitsdaten bis hin zu unternehmenskritischen mobilen Anwendungen. Wir machen die vertrauenswürdigen Verbindungen möglich, auf die unsere Kunden bauen, um Millionen von Verbrauchern auf der ganzen Welt überzeugende Inhalte und Erlebnisse zu bieten. Verimatrix hilft Partnern, schneller auf den Markt zu kommen, einfache Skalierungen vorzunehmen, wertvolle Umsatzströme zu schützen und neue Geschäfte abzuschließen. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.verimatrix.com.

