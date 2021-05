Die Community will den Contributor Covenant durch Einbeziehen globaler Stimmen und Perspektiven weiterentwickeln

GENF, May 27, 2021übernimmt, einem führenden Verhaltenskodex für Open-Source-Communitys.



"Heute beginnt für dieses historische Dokument die nächste Phase seiner Entwicklung", so Nathan Schnieder, Professor für Medienwissenschaft an der University of Colorado Boulder und Mitglied bei der OES. "Dieser Meilenstein kommt für den Contributor Covenant der "Einführung in die Gesellschaft" gleich, da er damit von einem Herzensprojekt zu einem Gut der Allgemeinheit aufsteigt."

Der Contributor Covenant wurde 2014 von Coraline Ada Ehmke, einer international anerkannten Entwicklerin und Aktivistin, erstellt. 2019 entwickelte sie die Hippocratic License, die die Verwendung von Software im Zusammenhang mit der Verletzung international anerkannter Menschenrechte verbietet, und rief die Ethical Source Movement ins Leben. Ehmke hat die OES Anfang des Jahres mitbegründet und gibt nun ihre neue Vollzeitfunktion als Executive Director der Organisation bekannt.

Verhaltenskodizes sind wichtige Instrumente, um vernünftiges und konstruktives Verhalten in einer vielfältigen Gemeinschaft zu fördern. Der Contributor Covenant wurde bereits von Tausenden von Unternehmen und Open-Source-Projekten angenommen - z. B. von CNCF, Creative Commons, Apple, Google, Microsoft und Linux -, die damit zeigen, dass sie ihre Communitys einladender, vielfältiger und integrativer gestalten wollen. Durch die Übernahme des Contributor Covenant durch OES liegt die kontinuierliche Weiterentwicklung des Kodex nun in der Verantwortung einer breiteren, internationalen Gemeinschaft.

"Die Einführung des Contributor Covenant bei Microsoft zeigt, dass wir uns für den Aufbau von gesunden, vielfältigen und integrativen Communitys einsetzen und mit anderen im Ökosystem zusammenarbeiten wollen", so Emma Irwin, Programmmanager im Open Source Program Office von Microsoft. "Ich freue mich, dieses Vorhaben und mein Fachwissen in die Arbeitsgruppe Contributor Covenant 3.0 von OES einzubringen."

Das Fedora-Projekt hat Anfang Mai bekanntgegeben, dass es den Contributor Covenant angepasst hat, um einen aktualisierten Verhaltenskodex für seine florierende Open Source-Community zu erstellen. "Wir sind dankbar, dass es ein etabliertes Tool wie den Contributor Covenant gibt, das wir nutzen können, um unsere Kultur zu stärken, und wir freuen uns auf weitere Tools, die OES zur Unterstützung von Open-Source-Communitys noch entwickeln könnte", so Marie Nordin, Fedora Community Action and Impact Coordinator bei Red Hat.

Die Organization for Ethical Source beteiligt sich mit großem Engagement an der Diskussion über die ethische Verantwortung von Technologieentwicklern für den Einsatz ihrer Technik. Der Contributor Covenant, die Ethical Source Principles und ethische Lizenzierungen sind wichtige Bestandteile der Ressourcen, die die OES als "Ethical Stack" bezeichnet - ein wachsendes Set von Tools zur Förderung ethischer Praktiken und sozialverträglicher Ergebnisse im Bereich der Open Source-Technologien.

"Der Contributor Covenant hat dazu beigetragen, eine neue Ära im Bereich Open Source einzuläuten, und richtet den Fokus auf unsere Communitys und deren Wohlergehen und Zukunftsfähigkeit", so Ehmke. "Der Contributor Covenant wird durch die Erfahrungen und Perspektiven der Ethical Source-Community bereichert, und ich kann es kaum erwarten zu sehen, wie er sich entwickelt."

Über die Organization for Ethical Source

Die Organization for Ethical Source unterstützt Technologieentwickler dabei, Verantwortung für die Auswirkungen ihrer Arbeit auf unsere globale Gesellschaft zu übernehmen. Wir entwickeln Tools und Verfahren, die das Versprechen von Open Source unterstützen, das öffentliche Wohl zu fördern und die allgemeinen Menschenrechte zu schützen. So wird sichergestellt, dass freie Software stets auch der Freiheit der Menschen dient.

Weitere Informationen zur Organization for Ethical Source finden Sie unter https://ethicalsource.dev . Sie können uns dabei helfen, die Kultur im Technologiebereich zu verändern, indem Sie unserer globalen, multidisziplinären Community beitreten: https://ethicalsource.dev/join .