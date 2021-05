Vonovia bietet erneut für die Deutsche Wohnen. Dieses Mal stehen die Sterne gut, denn beide Seiten streben einen Zusammenschluss an und auch die Politik hat man mit an Bord geholt.Rolf Buch bekommt seine Übernahme. Nachdem er 2016 mit der feindlichen Übernahme von Deutsche Wohnen (DE000A0HN5C6) Baden gegangen war, hat er die Konsequenzen gezogen und an einer freundlichen Übernahme gearbeitet. Und scheint damit jetzt Erfolg zu haben.Es ist wohlgemerkt eine Übernahme von Deutsche Wohnen durch Vonovia (DE000A1ML7J1), keine Fusion. Die ...

