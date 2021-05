Velodynes Lösung für die Ermöglichung transformativer Smart Cities-Projekte

Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq: VLDR, VLDRW) gab heute bekannt, dass seine von Bluecity betriebene Intelligent Infrastructure Solution als Gewinner des 2021 Smart 50 Award ausgezeichnet wurde, der die Innovation der Lösung für Smart City-Anwendungen würdigt. Die von Smart Cities Connect verliehenen Auszeichnungen haben einen äußerst wettbewerbsorientierten Überprüfungsprozess und zeichnen die 50 transformativsten Smart Cities-Projekte der Welt aus.

Die Intelligent Infrastructure Solution von Velodyne hilft Regierungen bei der Lösung einiger ihrer schwierigsten und am weitesten verbreiteten Infrastrukturprobleme. Die Lösung kombiniert die preisgekrönten Lidar-Sensoren mit der leistungsstarken Software für künstliche Intelligenz (KI) von Bluecity zur Überwachung von Verkehrsnetzen und öffentlichen Räumen. Sie generiert Echtzeit-Datenanalysen und -vorhersagen, um die Effizienz von Verkehr und Crowd Flow zu verbessern, die Nachhaltigkeit zu verbessern und gefährdete Verkehrsteilnehmer zu schützen.

Die Intelligent Infrastructure Solution wird in mehreren nordamerikanischen Städten eingesetzt, darunter in Quebec und British Columbia. Die nächsten Installationen finden in New Jersey statt. Um sich für einen Smart 50 Award zu qualifizieren, müssen Lösungen Ergebnisse auf kommunaler oder gleichwertiger Ebene erzielt haben.

Die Intelligent Infrastructure Solution von Velodyne erstellt eine Echtzeit-3D-Karte von Straßen und Kreuzungen und bietet eine präzise Verkehrsüberwachung und -analyse, die mit anderen Sensortypen wie Kameras oder Radar nicht möglich ist. Sie erfasst zuverlässig Daten bei jeder Beleuchtung oder Wetterlage, unterstützt den Betrieb rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr und schützt gleichzeitig die Privatsphäre der Menschen. Die Lösung erhöht die Sicherheit durch multimodale Analysen, die verschiedene Verkehrsteilnehmer wie Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer erkennen. Sie kann Probleme mit der Verkehrssicherheit vorhersagen, diagnostizieren und beheben und so Kommunen und anderen Kunden helfen, fundierte Entscheidungen zu treffen und Korrekturmaßnahmen zu ergreifen.

"Mit dem Smart 50 Award wird Velodynes Intelligent Infrastructure Solution als eines der 50 besten Beispiele für Smart Cities-Technologie bei der Arbeit auf der Welt ausgezeichnet", sagte Jon Barad, Vice President of Business Development bei Velodyne Lidar. "Die Auszeichnung zeigt, wie dieser innovative Lidar-basierte Ansatz Straßen und Verkehrsinfrastruktur in intelligente Städte verwandeln und nachhaltige, sicherere Gemeinden schaffen kann."

Die Smart 50 Awards Gala wird diesen Oktober in Washington, DC, zusammen mit der Smart Cities Connect Conference stattfinden.

Über Velodyne Lidar

Velodyne Lidar (Nasdaq: VLDR, VLDRW) läutete mit der Erfindung von Lidar-Sensoren mit 360°-Rundumsicht in Echtzeit eine neue Ära der autonomen Technologie ein. Velodyne, der weltweit führende Anbieter von Lidar, ist bekannt für sein breites Portfolio an bahnbrechenden Lidar-Technologien. Die revolutionären Sensor- und Softwarelösungen von Velodyne bieten Flexibilität, Qualität und Leistung, um den Anforderungen einer Vielzahl von Branchen gerecht zu werden, darunter autonome Fahrzeuge, fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme (Advanced Driver Assistance Systems, ADAS), Robotik, unbemannte Luftfahrzeuge, intelligente Stadtkonzepte und Sicherheit. Durch kontinuierliche Innovation strebt Velodyne danach, Leben und Gemeinschaften zu verändern, indem es eine sicherere Mobilität für alle vorantreibt. Weitere Informationen finden Sie unter www.velodynelidar.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der "Safe Harbor"-Bestimmungen des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995, einschließlich, ohne Einschränkung, aller Aussagen, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, und schließt, ohne Einschränkung, Aussagen über Velodynes Zielmärkte, neue Produkte, Entwicklungsbemühungen oder Aussagen über den Wettbewerb ein. Wenn in dieser Pressemitteilung die Worte "schätzt", "prognostiziert", "erwartet", "geht davon aus", "rechnet damit", "plant", "beabsichtigt", "glaubt", "strebt", "dürfte", "kann", "wird", "sollte", "zukünftig", "schlägt vor" und Variationen dieser Wörter oder ähnliche Ausdrücke (oder die negativen Versionen dieser Wörter oder Ausdrücke) verwendet werden, sollen sie zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind keine Garantien für zukünftige Leistungen, Bedingungen oder Ergebnisse und beinhalten eine Reihe bekannter und unbekannter Risiken, Ungewissheiten, Annahmen und anderer wichtiger Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Velodyne liegen und die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Resultate erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen. Wichtige Faktoren, unter anderem solche, die sich auf die tatsächlichen Ergebnisse auswirken können, sind Ungewissheiten in Bezug auf die staatliche Regulierung und die Akzeptanz von Lidarsystemen, die ungewissen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf das Geschäft von Velodyne und seiner Kunden, die Fähigkeit von Velodyne, das Wachstum zu bewältigen, die Fähigkeit von Velodyne, seinen Geschäftsplan umzusetzen, Ungewissheiten in Bezug auf die Fähigkeit der Velodyne-Kunden, ihre Produkte zu vermarkten, und die endgültige Marktakzeptanz dieser Produkte; die Quote und der Grad der Marktakzeptanz der Produkte von Velodyne; der Erfolg anderer konkurrierender Lidar- und sensorbezogener Produkte und Dienstleistungen, die bereits existieren oder möglicherweise verfügbar werden; Ungewissheiten im Zusammenhang mit aktuellen Rechtsstreitigkeiten von Velodyne und potenziellen Rechtsstreitigkeiten, in die Velodyne verwickelt ist, oder der Gültigkeit oder Durchsetzbarkeit des geistigen Eigentums von Velodyne; und allgemeine wirtschaftliche und marktbezogene Bedingungen, die sich auf die Nachfrage nach den Produkten und Dienstleistungen von Velodyne auswirken. Velodyne übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

