Mit About You geht der nächste Online-Einzelhändler an die Börse. Das neue Kapital soll für weitere Expansionspläne genutzt werden. Anleger reagieren enttäuscht, dass Konkurrent Hugo Boss doch nicht von der Frasers Holding übernommen wird.Der Börsengang des Online-Einzelhändlers About You soll noch bis Ende Juni 2021 durchgeführt werden. Das heißt, dass es noch zu einem Listing im 2. Quartal an der Frankfurter Börse kommt. Über das IPO sollen 600 Millionen Euro neues Kapital eingesammelt werden. Dieses soll ...

Den vollständigen Artikel lesen ...