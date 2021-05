DJ EANS-News: European Lithium Limited/ Beendigung von Rechtsstreitigkeiten

=------------------------------------------------------------------------------- Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. =------------------------------------------------------------------------------- Unternehmen West Leederville - Die ECM Lithium AT GmbH, die in Kärnten, Österreich, operativ tätige Konzerngesellschaft der European Lithium, hat am heutigen Tag eine Einigung mit der Glock Gut- und Forstverwaltung GmbH als Eigentümerin der Liegenschaften, auf die sich die Grubenmaße und die Schurfrechte der ECM Lithium AT GmbH beziehen und wo Schurftätigkeiten stattfinden und in Zukunft lithiumhaltiges Erz abgebaut werden soll, erzielt. Damit wurden auch Rechtsstreitigkeiten beendet. In diesem Zusammenhang konnte gutachterlich geklärt werden, dass eine Gefährdung des Grund- und Quellwassers von in der Nähe befindlichen Gemeinden in der Steiermark zu keinem Zeitpunkt gegeben war, da sich das Lithiumvorkommen auf der anderen Seite der Koralpe befindet und daher keine Beeinträchtigungen gegeben sind. Aufgrund der Einigung mit der Glock Gut- und Forstverwaltung GmbH geht die European Lithium Limited davon aus, dass die endgültige Machbarkeitsstudie 2021 oder 2022 fertiggestellt werden wird, und dass daher der Auffahrung des Bergbaus zwischen Ende 2022 und Anfang 2023 beginnen könnte. Rückfragehinweis: info@europeanlithium.com Ende der Mitteilung euro adhoc =-------------------------------------------------------------------------------

