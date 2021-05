Während der Corona-Pandemie sind einige andere Probleme vorerst in den Hintergrund gerückt, was jedoch nicht bedeutet, dass sie gelöst sind. Viele dieser Probleme hängen mit der Umwelt oder dem Klima zusammen, weswegen "grüne" Aktien bei Anlegern immer mehr in den Fokus rücken. Eines der Umweltprobleme ist Plastikmüll - das französische Biotech-Unternehmen Carbios hat hierfür eine Lösung parat.? Carbios erforscht "enzymatisches Biorecycling von Kunststoffen" ? Plastikmüll als weltweites ...

Den vollständigen Artikel lesen ...