Shanghai (ots/PRNewswire) - Am 24. Mai brachte der weltweit führende IoT-Modul- und Lösungsanbieter SIMCom zwei Module SIM8210C und SIM8210C-M2 auf den Markt, die den 5G Independent Networking (SA)-Modus unterstützen. Die beiden Module, die für Datenanwendungsszenarien mit höherer Kostenleistung spezialisiert sind, werden Tausende von Branchen besser unterstützen.SIM8210C und SIM8210C-M2 sind 5G-Kommunikationsmodule, die auf Basis des Qualcomm 315 5G IoT-Modems entwickelt wurden. Sie unterstützen das 5G NR /LTE-FDD/LTE-TDD-Band und entsprechen dem R15-Protokoll, mit einer maximalen Rate von bis zu 1,5 Gbps. Beide Module unterstützen GNSS und FOTA, um den Kundenwünschen nach Positionierung und Aufrüstung gerecht zu werden. Inzwischen verfügen sie über verschiedene Schnittstellen, darunter PCIe, USB3.1, GPIO usw., mit leistungsstarker Skalierbarkeit.SIM8210C ist mit SIM8200G kompatibelSIM8210C übernimmt das LGA Package. Die Abmessungen sind 43,6*41mm. Das Package und die Software-Anweisungen sind vollständig kompatibel mit SIM8200G.SIM8210C-M2 ist mit SIM8200EA-M2 kompatibelSIM8210C-M2 übernimmt das M2 Package. Die Abmessungen sind 52*30mm. Das Package und die Softwareanweisungen sind vollständig kompatibel mit dem SIM8200EA-M2, was dem Kunden einen schnellen Wechsel je nach Anwendungsbedarf ermöglicht.Der Vorstandsvorsitzende von SIMCom, Yang Tao, sagt: "Das 315 5G IoT-Modem und RF-System von Qualcomm wird die Anwendung von 5G im IoT beschleunigen und mehr Ökosysteme ermöglichen. Die neuesten 5G-Module von SIMCom sind mit dem Qualcomm 315 Modem ausgestattet, wodurch die hohen Kosten für 5G-Module effektiv überwunden werden. Sie können die tiefgreifende Anwendung von 5G im industriellen IoT beschleunigen und die digitale Transformation des 5G-IoT-Sektors vorantreiben."Sun Gang, Vice President of Product Marketing bei Qualcomm, sagt dazu: "Das Qualcomm 315 5G IoT-Modem wurde von Anfang an mit Blick auf die Anforderungen von Industrie- und Unternehmensanwendungen entwickelt. Er zeichnet sich durch führende Gigabit-Performance, geringen Stromverbrauch und effiziente Wärmeableitung aus und ist eine IoT-Lösung der neuen Generation mit hoher Geschwindigkeit, leistungsstarken Funktionen und überlegener Performance. Wir freuen uns, die SIMCom 5G-Module SIM8210C-M2 und SIM8210C mit dieser Lösung zu unterstützen, um die Anforderungen von Branchen wie Energie, Automatisierung und Fertigung, Präzisionslandwirtschaft, Bauwesen, Bergbau und öffentlichen Einrichtungen zu erfüllen und damit eine vernetzte Gesellschaft zu schaffen."Informationen zu SIMComSIMCom Wireless Solutions Limited (SIMCom) ist ein weltweit führender Entwickler und Hersteller von Machine-to-Machine (M2M) Funkmodulen und Lösungen. Als einer der Hauptakteure im IoT-Ökosystem hat SIMCom langfristige Partnerschaften mit Hunderten von strategischen Partnern, Kunden und Vertretern aufgebaut. Die Produkte von SIMCom haben sich mit mehr als 200 Millionen jährlichen Auslieferungen weltweit durchgesetzt. Weitere Informationen finden Sie unter www.simcom.com.