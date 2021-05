Theta Gold Mines kontrolliert mehrere historische Minen im bekannten südafrikanischen Abbaugebiet Transvaal, das auch als "Goldenes Dreieck" gilt und will diese nach und nach in Produktion bringen. Warum der Ansatz enorme Kostenvorteile verspricht, wieso das Unternehmen in der Vergangenheit mehrere Übernahmeangebote abgelehnt hat und warum die Zahlen einer bestehenden Machbarkeitsstudie, die die Amortisation der Investitionen bereits nach acht Monaten vorsieht, noch besser ausfallen könnten, erklärt Theta-Chairman Bill Guy im Interview.

