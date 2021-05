Zugemailt von / gefunden bei: European Lithium (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Die ECM Lithium AT GmbH, die in Kärnten, Österreich, operativ tätige Konzerngesellschaft der European Lithium, hat am heutigen Tag eine Einigung mit der Glock Gut- und Forstverwaltung GmbH als Eigentümerin der Liegenschaften, auf die sich die Grubenmaße und die Schurfrechte der ECM Lithium AT GmbH beziehen und wo Schurftätigkeiten stattfinden und in Zukunft lithiumhaltiges Erz abgebaut werden soll, erzielt. Damit wurden auch Rechtsstreitigkeiten beendet. In diesem Zusammenhang konnte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...