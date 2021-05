EQS Group-Ad-hoc: Swiss Life Asset Management AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

Swiss Life REF (CH) Swiss Properties: Weitere Portfoliostabilisierung durch Diversifikation an zentralen Lagen und vergrössertem Wohnanteil



28.05.2021 / 07:00 CET/CEST

28. Mai 2021 Swiss Life REF (CH) Swiss Properties: Weitere Portfoliostabilisierung durch Diversifikation an zentralen Lagen und vergrössertem Wohnanteil Trotz eines anspruchsvollen Umfelds im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie konnte der Nettoinventarwert per Ende März 2021 auf CHF 109.71 (März 2020: CHF 107.53) gesteigert werden. Seit seiner Lancierung im November 2015 verzeichnete der Fonds auf Basis des Börsenkurses eine annualisierte Performance von rund 9,4%, was einem Plus von rund 2 Prozentpunkten gegenüber dem Referenzindex (SXI Real Estate Funds Broad (TR): 7,4%) entspricht. Zudem konnte die Ausgabe von neuen Anteilen im Dezember 2020 mit einem Volumen von CHF 500 Millionen erfolgreich abgeschlossen und der Kauf eines Immobilienportfolios der Swiss Life AG vollzogen werden. Rasche Erholung dank Diversifikation

Durch den Zukauf des Immobilienportfolios konnte das Portfolio in den wirtschaftsstarken Regionen wie Zürich, Genfersee und Nordwestschweiz weiter gestärkt werden. Zusätzlich unterstützt die vermehrte Wohnnutzung und das leichte Wachstum bei qualitativ hochstehenden Geschäftsliegenschaften die Ertrags- und Wertstabilität. Diese Widerstandsfähigkeit zeigt sich in der schnellen Erholung des Börsenkurses nach Ausbruch der Covid-19-Pandemie und in der relativen Stabilität der Mieteinnahmen. Den Halbjahresbericht des Swiss Life REF (CH) Swiss Properties finden Sie auf unserer Webseite. Auskunft Media Relations Telefon +41 43 284 77 77 media.relations@swisslife.ch



Swiss Life Asset Managers

Swiss Life Asset Managers verfügt über 160 Jahre Erfahrung in der Verwaltung der Vermögenswerte der Swiss Life-Gruppe. Dieser Versicherungs-Ursprung hat die Anlagephilosophie entscheidend geprägt. Im Fokus dabei stehen oberste Grundsätze wie Werterhalt, die Erwirtschaftung langfristiger und beständiger Erträge und ein verantwortungsvoller Umgang mit Risiken. Damit schaffen wir die Grundlage, auf der unsere Kunden solide und langfristig planen können - selbstbestimmt und finanziell zuversichtlich. Diesen bewährten Ansatz macht Swiss Life Asset Managers auch Drittkunden in der Schweiz, in Frankreich, in Deutschland, in Luxemburg und Grossbritannien zugänglich. Per 31. Dezember 2020 verwaltete Swiss Life Asset Managers CHF 269,7 Milliarden Vermögen für die Swiss Life-Gruppe, davon über 91,6 Milliarden für das Anlagegeschäft für Drittkunden.

Darüber hinaus ist Swiss Life Asset Managers führender Immobilien-Manager1 in Europa. Von den insgesamt CHF 269,7 Milliarden verwalteten Vermögen, sind CHF 77,7 Milliarden in Immobilien investiert. Zusätzlich bewirtschaftet Swiss Life Asset Managers über die Tochtergesellschaften Livit und Corpus Sireo insgesamt CHF 27,7 Milliarden an Liegenschaften. Total resultierten per Ende Dezember 2020 somit verwaltete Immobilien im Wert von CHF 105,5 Milliarden. Swiss Life Asset Managers beschäftigt über 2300 Mitarbeitende in Europa. 1 INREV Fondsmanager-Umfrage 2020 (verwaltete Vermögen per 31.12.2019) Disclaimer

Diese Mitteilung wurde mit grösster Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Wir lehnen jedoch jede Haftung für Verluste ab, die sich aus der Verwendung dieser Informationen ergeben. Die vorliegende Publikation begründet weder eine Aufforderung noch eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten, sondern dient lediglich zu Informationszwecken.

Vor einer Zeichnung oder einem börslichen Erwerb von Anteilen am Fonds sollten sich die Anlegerinnen und Anleger die detaillierten Informationen über den Fonds in den regulatorischen Unterlagen (Prospekt mit integriertem Fondsvertrag, vereinfachter Prospekts, sowie neueste Jahres- und Halbjahresberichte), die als alleinige Rechtsgrundlage für den Kauf von Fondsanteilen gelten, beschaffen und sie sorgfältig lesen. Sie können kostenlos in elektronischer oder gedruckter Form bei der Fondsleitung, Swiss Life Asset Management AG, General-Guisan-Quai 40, 8002 Zürich, bezogen werden.

Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Sowohl die Swiss Life AG als auch die übrigen Mitglieder der Swiss Life-Gruppe sind zu Positionen in diesem Fonds sowie zu deren Kauf bzw. Verkauf berechtigt. Fonds von Swiss Life Asset Managers dürfen in den USA oder im Namen von US-Staatsbürgern oder US-Personen mit Wohnsitz in den USA nicht zum Verkauf angeboten oder verkauft werden. «Swiss Life Asset Managers» ist der Markenname für die Vermögensverwaltungsaktivitäten der Swiss Life-Gruppe. Mehr Informationen auf www.swisslife-am.com. Quelle: Swiss Life Asset Managers (sofern nichts anderes vermerkt). Alle Rechte vorbehalten. Kontakt: info@swisslife-am.com.

