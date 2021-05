In dieser Handelswoche ist der Euro (EUR) gegenüber der türkischen Lira (TRY) auf ein frisches Rekordhoch um 10,44 TRY angestiegen und hat die letzten Höchststände schon längst hinter sich gelassen. Noch ist das Paar allerdings nicht an seinem endgültigen Ziel angelangt, noch immer herrschen vergleichsweise gute Long-Chancen. In der letzten charttechnischen Besprechung zu dem Währungspaar EUR/TRY vom 14. Mai 2020: "EUR/TRY: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...