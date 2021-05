Es läuft derzeit weiterhin rund bei Gazprom - was sich derzeit auch relativ leicht am Kursverlauf der Aktie ablesen lässt. Die jüngsten Meldungen lasen sich nahezu allesamt positiv. So will etwa US-Präsident Joe Biden auf Sanktionen gegen Nord Stream 2 verzichten. Der Gasexport ist in den ersten fünf Monaten deutlich gestiegen. Und gestern folgte die nächste gute Nachricht.So hat der weltgrößte Erdgasproduzent seine Prognose für die Gasförderung angehoben. Demnach rechnet der russische Rohstoffriese ...

Den vollständigen Artikel lesen ...