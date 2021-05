Medienmitteilung

Landis+Gyr veröffentlicht Geschäftsbericht 2020 und Einladung zur Generalversammlung 2021

Cham, Schweiz - 28. Mai 2021 - Landis+Gyr (SIX: LAND) veröffentlichte heute den Geschäftsbericht 2020, welcher auf der Webseite des Unternehmens (www.landisgyr.ch/investors/results-center) abrufbar ist. Der Geschäftsbericht enthält ausführliche Informationen zur finanziellen und operativen Entwicklung des Konzerns, zur Corporate Governance und zu den Vergütungen im Geschäftsjahr 2020 (1. April 2020 - 31. März 2021).

Zudem hat Landis+Gyr heute die Einladung zur Generalversammlung veröffentlicht, welche am 24. Juni 2021 stattfinden wird und auf der Webseite (www.landisgyr.ch/investors/annual-general-meeting) abrufbar ist. In Übereinstimmung mit der COVID-19-Verordnung 3 des Schweizerischen Bundesrates wird die Generalversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre stattfinden. Stimmrechte können nur über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausgeübt werden.

Wie bereits am 5. Mai 2021 angekündigt, schlägt der Verwaltungsrat der Generalversammlung unter anderem eine Ausschüttung aus Kapitalreserven von CHF 2.10 je Aktie vor.

Alle bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrats, mit Ausnahme von Pierre-Alain Graf, der für eine Wiederwahl als Mitglied des Verwaltungsrats nicht mehr zur Verfügung steht, stellen sich für eine Wiederwahl für eine Amtsdauer von einem Jahr zur Verfügung. Zudem schlägt der Verwaltungsrat der Generalversammlung vor, Laureen Tolson als neues Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächstjährigen ordentlichen Generalversammlung zu wählen. Laureen Tolson, US-Staatsbürgerin, ist derzeit Chief Executive Officer der Tolson Consulting Company sowie Verwaltungsratsmitglied bei Delek US Holdings (NYSE: DK) und Fenix Marine Services. Sie ist Absolventin des International Institute for Management Development (IMD), Lausanne, Schweiz, und erwarb einen Master of Business Administration an der National University, San Diego, CA, USA, und einen B.A. in Business Administration and Economics, Minor Computer Science von der Pt. Loma Nazarene University, San Diego, CA, USA.

«Wir freuen uns, Laureen in den Verwaltungsrat einzuladen und danken Pierre-Alain für seine wertvollen Beiträge, die er als Mitglied des Verwaltungsrats für das Unternehmen geleistet hat», sagte Andreas Umbach, Verwaltungsratspräsident von Landis+Gyr. «Laureens Erfahrung in der Energiebranche und mit Softwareunternehmen wird eine wertvolle Perspektive einbringen und wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit ihr im Verwaltungsrat.»

