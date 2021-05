Der Goldpreis hat sich in den letzten Wochen deutlich erholt, jetzt scheint eine Konsolidierungspause in der Rally möglich. Die übergeordneten Perspektiven bleiben aussichtsreich. Gold hat eine fast achtmonatige Konsolidierungsphase, in der sich der Preis vom Hoch um knapp 20 Prozent ermäßigt hat, im März mit einem Doppeltief beendet und im Anschluss deutliche Kursgewinne verbucht, mit denen der Abwärtstrend ...

Den vollständigen Artikel lesen ...