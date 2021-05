DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

FREITAG: Wegen des Memorial Day am Montag findet in den USA nur ein bis 20.00 Uhr verkürzter Anleihehandel statt.

MONTAG: Wegen des Memorial Day bleiben in den USA die Börsen geschlossen. In Großbritannien bleiben die Börsen wegen des Spring Bank Holiday geschlossen.

TAGESTHEMA

Im Streit um das von US-Präsident Joe Biden angestrebte Infrastrukturpaket haben die oppositionellen Republikaner einen Gegenvorschlag vorgelegt. Die konservative Senatorin Shelley Moore Capito bezeichnete das Maßnahmenpaket im Umfang von 928 Milliarden Dollar (rund 760 Milliarden Euro) am Donnerstag als "ernsthafte Bemühung", eine parteiübergreifende Einigung zu erzielen. Bidens Sprecherin Jen Psaki sprach von einem "ermutigenden" Vorschlag und kündigte eine Fortsetzung der Gespräche zwischen Weißem Haus und den Parteien im Kongress an. Biden hatte ursprünglich Pläne für ein 2,3 Billionen Dollar schweres Infrastrukturpaket vorgelegt. Gegen den "Amerikanischen Job-Plan" gab es aber massiven Widerstand der Republikaner von Ex-Präsident Donald Trump. Diese kritisieren die Ausgaben als zu hoch und nicht ausreichend auf klassische Infrastrukturprojekte fokussiert. Biden kündigte für kommende Woche weitere Gespräche mit den Republikanern an. Er betonte zugleich, das Thema müsse "wirklich bald" abgeschlossen werden. Der Präsident könnte auch versuchen, seine Pläne gegen den Widerstand der Republikaner durch den Kongress zu bringen. Er hat im Senat aber nur eine hauchdünne Mehrheit. Zudem gibt es Presseberichte, wonach Biden Ausgaben von 6 Billionen Dollar für das Fiskaljahr 2022 anstrebt.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Termine:

07:00 DE/Adler Group SA, Ergebnis 1Q

10:00 DE/Tele Columbus AG, Online-HV

11:00 DE/Schaltbau Holding AG, Online-HV

13:00 DE/Hapag-Lloyd AG, Online-HV

Im Laufe des Tages:

- NL/Europäische Arzneimittelbehörde (EMA),

Entscheidung über Zulassung des Corona-Impfstoffs

von Biontech/Pfizer für Jugendliche (12-15 Jahre)

DIVIDENDENABSCHLAG

Adesso 0,52 EUR Amadeus Fire 1,55 EUR Carl Zeiss Meditec 0,50 EUR Dierig Holding 0,20 EUR Encavis 0,28 EUR IVU Traffic Technologies 0,20 EUR LEG Immobilien 3,78 EUR Mainova 10,84 EUR Procredit Holding 0,18 EUR United Internet 0,50 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 Import-/Exportpreise April Importpreise PROGNOSE: +0,8% gg Vm/+9,7% gg Vj zuvor: +1,8% gg Vm/+6,9% gg Vj - FR 08:45 Verbraucherpreise Mai (vorläufig) PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+1,4% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/+1,2% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+1,7% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+1,6% gg Vj 08:45 Privater Verbrauch April PROGNOSE: -4,5% gg Vm/+39,4% gg Vj zuvor: -1,1% gg Vm/+18,7% gg Vj - EU 11:00 Index Wirtschaftsstimmung Mai Wirtschaftsstimmung Eurozone PROGNOSE: 112,8 zuvor: 110,3 Industrievertrauen Eurozone PROGNOSE: +11,1 zuvor: +10,7 Verbrauchervertrauen Eurozone PROGNOSE: -5,1 vorläufig: -5,1 zuvor: -8,1 - US 14:30 Persönliche Ausgaben und Einkommen April Persönliche Ausgaben PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +4,2% gg Vm Persönliche Einkommen PROGNOSE: -14,9% gg Vm zuvor: +21,1% gg Vm 15:45 Index Einkaufsmanager Chicago Mai PROGNOSE: 69,0 zuvor: 72,1 16:00 Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan Mai (2. Umfrage) PROGNOSE: 83,0 1. Umfrage: 82,8 zuvor: 88,3

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- % DAX-Future 15.472,00 0,30 S&P-500-Indikation 4.213,00 0,00 Nasdaq-100-Indikation 13.691,00 -0,04 Nikkei-225 29.152,74 2,11 Schanghai-Composite 3.620,04 0,31 +/- Ticks Bund -Future 169,74 -12 Vortag: INDEX Schluss +/- % DAX 15.406,73 -0,28 DAX-Future 15.426,00 -0,20 XDAX 15.430,98 -0,21 MDAX 33.008,81 0,70 TecDAX 3.381,50 -0,69 EuroStoxx50 4.039,21 0,19 Stoxx50 3.442,56 -0,03 Dow-Jones 34.464,64 0,41 S&P-500-Index 4.200,88 0,12 Nasdaq-Comp. 13.736,28 -0,01 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 169,86 -39

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: An den europäischen Börsen zeichnet sich ein ruhiger Wochenausklang ab. Die Vorlagen geben die Richtung vor, die Nachrichtenlage ist recht dünn. Erneut positive Nachrichten gibt es von der Entwicklung der Corona-Pandemie, in Deutschland ist die 7-Tage-Inzidenz unter 40 gefallen. Damit dürfte ein weiterer Schritt in Richtung Öffnungen erfolgen, die durch den Konsum initiierte wirtschaftliche Erholung in Deutschland in Folge anziehen. Viele Menschen dürften bereits das zweite Jahr in Folge ihren Urlaub im Land verbringen, dies sollte den Hoteliers und Restaurants helfen, die die vergangenen Monate besonders stark unter dem Shutdown gelitten hatten. Dabei dürfte ein großer Teil auf das zu erwartende Plus in der Aktie von Siemens zurückzuführen sein. Diese fiel in der Schlussauktion am Donnerstag bei massiven Umsätzen um 4 Euro, im folgenden Spezialistenhandel wurde bereits ein großer Teil des Abschlags wieder aufgeholt.

Rückblick: Der Euro-Stoxx-50 schloss 0,2 Prozent höher, hier kam Rückenwind vom Sektor der Rohstoffwerte, der nach dem Rücksetzer der vergangenen Tage um gut 3 Prozent zulegen konnte. Auf der Gewinnerseite standen die Aktien von Airbus mit einem Plus von gut 9 Prozent. Positiv für die gesamte Branche wurden die Aussagen des Unternehmens gewertet. Die Produktionssteigerung von Airbus signalisiert nach Einschätzung von Oddo BHF Zuversicht hinsichtlich der Erholung der Luftfahrtindustrie. In Folge legten MTU um 2,4 Prozent zu, Rolls-Royce stiegen in London um 3,9 Prozent.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas leichter - Auch fast drei Jahre nach den ersten verlorenen Schadensersatzklagen in den USA kann Bayer (-5%) den Rechtsstreit um Glyphosat nicht abschließen. Der zuständige Bundesrichter in San Francisco ließ am Vorabend auch den zweiten Vorschlag für eine Entschädigung möglicher künftiger Krebspatienten platzen. K+S setzten ihre Rally vom Vortag fort und legten um weitere 5,2 Prozent zu. "Aktuell treiben Aussagen der EU, dass breite Wirtschaftssanktionen gegen Belarus vorbereitet werden", sagte ein Händler. In einem Interview mit der Nachrichtenagentur AFP wies der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell explizit darauf hin, dass das Land "ein wichtiger Kaliexporteur" sei.

XETRA-NACHBÖRSE

Leicht positiv hat die Aktie von Heidelbergcement im nachbörslichen Handel auf personelle Veränderungen im Vorstand des Zementkonzerns reagiert. Die Titel wurden am Abend 0,6 Prozent höher getaxt, nachdem Heidelbergcement unter anderem einen neuen Finanzvorstand bestellt hatte. Tui zeigten sich 0,4 Prozent niedriger. Der Touristikkonzern hatte den Verkauf seines Minderheitsanteils an einem Hotel-Immobilienportfolio bekanntgegeben.

USA / WALL STREET

Behauptet - Konjunkturdaten zeichneten ein gemischtes Bild: Die wöchentlichen Jobdaten fielen besser aus als erwartet, was mit Erleichterung aufgenommen wurde. Umgekehrt war es beim Auftragseingang langlebiger Güter, der unter den Prognosen hereinkam. Das Dauerthema Inflation blieb dem Markt erhalten. Einerseits herrscht die Angst, dass die US-Notenbank wegen der Teuerung und der boomenden Wirtschaft zu einer Kehrtwende gezwungen werden könnte. Andererseits verteidigten zuletzt zahlreiche Notenbanker den lockeren geldpolitischen Kurs, auch wenn bei den Börsianern die Skepsis wächst, ob die Fed dies durchhalten kann. Unter den Einzelwerten profitierten Dollar General (+2,2%) und Best Buy (+1,0%) von guten Unternehmenszahlen. Ford bauten ihre Vortagesrally aus und stiegen nochmals um 7,3 Prozent. RBC-Capital-Analyst Joseph Spak äußerte sich nun zuversichtlich zu der Aktie. Er habe mehr Zutrauen in die Finanzziele und sehe den Elektro-Lkw F-150 Lightening als "Wasserscheide" für Ford und die gesamte Branche. Nvidia sanken um 1,4 Prozent, obwohl der Chipkonzern Rekord-Quartalsumsätze und -gewinne erzielt hatte. Da Nvidia als einer der klaren Gewinner der Coronabeschränkungen gilt, war im Kurs bereits Vieles eingepreist, seit Jahresbeginn betrug das Plus 20 Prozent. Workday verbilligten sich nach Zahlenvorlage um 3,3 Prozent.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Do, 17:20 Uhr % YTD EUR/USD 1,2182 -0,11% 1,2195 1,2197 -0,3% EUR/JPY 133,88 -0,04% 133,94 133,82 +6,2% EUR/CHF 1,0940 +0,00% 1,0940 1,0952 +1,2% EUR/GBP 0,8584 -0,02% 0,8585 0,8601 -3,9% USD/JPY 109,84 +0,02% 109,82 109,73 +6,3% GBP/USD 1,4192 -0,06% 1,4201 1,4181 +3,9% USD/CNH 6,3618 -0,18% 6,3735 6,3778 -2,2% Bitcoin BTC/USD 37.386,26 -4,237 39.040,51 39.800,51 +28,7%

Nach seiner Erholung vom Vortag bewegte sich der Dollar kaum vom Fleck. Der Euro notierte knapp unter 1,22 Dollar, der Dollarindex sank um 0,1 Prozent.

ROHSTOFFE

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

May 28, 2021 01:34 ET (05:34 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.