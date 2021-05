Die Aktie von Beyond Meat (WKN: A2N7XQ) trat operativ zuletzt ein wenig auf der Stelle. Das lag jedoch daran, dass COVID-19 zu einem schwächeren Absatz im Restaurantgeschäft geführt hat. Die Umsätze kletterten gerade so im zweistelligen Prozentbereich, ein Umsatz von 110 Mio. US-Dollar ist nicht das, was die Wachstumsgeschichte mittel- bis langfristig hergeben soll. Durch den Börsengang von Oatly ist jedoch neue Bewegung in den Markt der Fleischalternativen gekommen. Aber auch das Management von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...