Tesla (WKN: A1CX3T)-Aktien sind im vergangenen Jahr (2020) um mehr als 606 % gestiegen. Der DAX erholte sich hingegen nur mühsam vom Crash im März 2020 und verbuchte am Ende nur ein kleines Plus von etwa 2,48 %. Aufgrund der Pandemie entstand eine Sondersituation, in der emissionsarme Technologien über Förderprogramme stark angetrieben wurden. Tesla, BYD (WKN: A0M4W9) und viele Wasserstoff-Werte stiegen deshalb deutlich stärker, als es die fundamentale Entwicklung gerechtfertigt hätte. Michael Burry ...

