Hamburg, 28. Mai 2021 - Im ersten Quartal 2021 hat sich die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Ernst Russ Gruppe positiv entwickelt. Die Ernst Russ AG blickt, trotz der Ausbreitung der COVID-19-Pandemie und erschwerter Handels- und Logistikbedingungen, auf einen wirtschaftlich erfolgreichen Jahresstart zurück. Als international agierende Reederei und maritimer Investmentmanager konnte die Ernst Russ AG ihre Chancen im Laufe des Jahres 2020 sowie in den ersten Monaten des Jahres 2021 konsequent nutzen und geht für das laufende Geschäftsjahr aufgrund der positiven Entwicklung der Schifffahrtsmärkte sowie der getätigten Investitionen in die Flottenerweiterung von einer deutlichen Umsatz- und Ergebnissteigerung im Vergleich zum Geschäftsjahr 2020 aus. Die aktuellen Geschäftszahlen des ersten Quartals 2021 spiegeln die gute Gesamtentwicklung der Ernst Russ AG wider. Demnach liegen die Umsatzerlöse mit 16,9 Mio. EUR um insgesamt 2,3 Mio. EUR bzw. 15,9 % über dem Vorjahreswert. Dabei hat sich neben der Erhöhung der Charterraten und der positiven Auslastung vor allem die Ausweitung der Flotte um zwei Schiffe im vierten Quartal 2020 sowie um zwei weitere Schiffe im ersten Quartal 2021 ausgewirkt. Bei einem Betriebsergebnis von 1,3 Mio. EUR hat die Ernst Russ AG ein positives Ergebnis vor Steuern in Höhe von 0,2 Mio. EUR erzielt, welches um 0,2 Mio. EUR über dem Vorjahreswert liegt. Das Konzernergebnis nach Minderheitsanteilen blieb konstant bei 0,3 Mio. EUR. Die Ertragslage war im ersten Quartal belastet durch die längere Werftzeit eines Schiffes, wodurch Aufwendungen von 1,1 Mio. EUR entstanden sind, die über das normale Niveau hinausgehen und das Ergebnis belastet haben. Aufgrund der Flottenerweiterung hat sich das Schiffsvermögen um 8,7 Mio. EUR auf 128,4 Mio. EUR erhöht. Bei einem Eigenkapital von 82,1 Mio. EUR (31.12.2020: 80,1 Mio. EUR) beträgt die Eigenkapitalquote 48.4 % (31.12.2020: 49,0 %). Auch die Entwicklung des Aktienkurses spiegelt das positive Gesamtergebnis der Ernst Russ AG wider. Es bleibt das Ziel des Unternehmens, den Wert der Aktien und das Investment in die Ernst Russ AG weiterhin zu stärken. Den aktuellen Bericht zum ersten Quartal 2021 der Ernst Russ AG können Sie unter www.ernst-russ.de/en/investor-relations-de/finanzberichte.html herunterladen. Über die Ernst Russ Gruppe: Die Ernst Russ AG ist eine international agierende Reederei und ein maritimer Investmentmanager mit Sitz in Hamburg, dessen Gründung in Teilen zurück in das Jahr 1893 geht. Das börsengehandelte Schifffahrtsunternehmen betreute zum 31.03.2021 eine Flotte von 70 Container-, Tank-, Bulk-, Multipurpose- und sonstigen Schiffen. Kontakt: Ernst Russ AG

Anika Hillmer

Investor Relations

Tel. +49 40 88 88 1 1800

Ernst Russ AG

Anika Hillmer

Investor Relations

Tel. +49 40 88 88 1 1800

E-Mail: ir@ernst-russ.de

