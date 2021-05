Die Aktien der Shop Apotheke, einer Versandapotheke mit Sitz in Venlo, Niederlande, befinden sich in einem übergeordneten Abwärtstrend. Seit Anfang Mai bewegen sich die Titel nun aber seitwärts und sind im Bereich von 150,00 Euro gut unterstützt. Es bietet sich eine Long-Chance. Long-Positionen bieten sich im Bereich von 150,00 Euro an. Der Stopp ist unter dem Verlaufstief vom 11. Mai bei 143,70 Euro zu sehen, das Kursziel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...