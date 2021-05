Trotz der Covid-19-Krise ist der Baumarkt Hornbach gut in das neue Geschäftsjahr gestartet. Nach Veröffentlichung des operativen Ergebnisausblicks am Donnerstagmorgen rutscht die Aktie jedoch bis an die 200-Tage-Durchschnittslinie ab. Zwischendurch erholte sich die Aktie jedoch wieder. Grund dafür sind vermutlich die Kommentare von Analysten. Hornbach öffnet seine Bücher des vergangenen Geschäftsjahres und übertrifft dabei sogar die eigenen Erwartungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...