Die gute Nachricht: Aktuell kann die BYD Aktie an der Börse in Hongkong an Wert gewinnen. Der Kurs des chinesischen Elektroauto- und Elektronikkonzerns liegt bei 179,00 Hongkong-Dollar und 1,42 Prozent im Plus. Die schlechte Nachricht: Es geht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...