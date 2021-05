Der Nettoverlust wurde von 18,7 Mio. auf 0,5 Mio. Euro reduziert. Zu verdanken war das Kostensenkungen, einem positiven Immo-Bewertungsergebnis und einem besseren Finanzergebnis. Im Gesamtjahr rechnet man weiterhin mit einer stabilen Entwicklung. In der Hotellerie sei mit den aktuellen Öffnungsschritten in Europa eine Erholung zu erwarten, hieß es am Freitag. Die aktualisierte Warimpex-Planung zeige ...

