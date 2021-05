Am 01. Juli 2021 wird nach vielen Jahren des Stillstandes auf dem Gebiet ein großer Schritt getan: Das neue Glücksspielgesetz tritt in Kraft. Von Robert Steininger* Es soll das Online-Glücksspiel in Deutschland neu regulieren und umfassend regeln. Mit diesem Schritt will der Gesetzgeber den rechtlichen Rahmen für zukünftige Entwicklungen in der Branche des digitalen Glücksspiels setzen. Entsprechend ...

Den vollständigen Artikel lesen ...