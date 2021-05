Die Bank finalisierte am Donnerstag eine Vereinbarung mit dem US-Justizministerium über einen dreijährigen Aufschub der Strafverfolgung, um den Vorwurf der Beteiligung an Geldwäsche auszuräumen.Die Zürcher Bankengruppe und das US-Justizministerium (Department of Justice DoJ) hatten sich bereits im November 2020 auf die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...