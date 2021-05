Karlsruhe (ots) - GNTM-Finale als hybrides Event



Am 27. Mai 2021 fand das Finale der 16. Staffel von "Germany's Next Topmodel" statt. Aufgrund der geltenden Corona-Schutzmaßnahmen war dieses Jahr einiges anders als in den Jahren davor. Um trotzdem möglichst vielen Menschen ein Live-Erlebnis bieten zu können, wurden in der Finalshow 500 Zuschauerinnen und Zuschauer live via alfaview® über eine Videowand in die Halle zugeschaltet. Realisiert wurde das hybride Event in Zusammenarbeit mit der ICT AG (https://www.ict.de/), die bereits seit über 30 Jahren in der Event-Branche tätig ist.



alfaview® überzeugt als DSGVO-konforme Software aus Deutschland sowohl auf technischer als auch auf datenschutzrechtlicher Ebene. 500 Personen konnten während der Live-Sendung mit dem leistungsstarken Videokonferenztool ins Studio zugeschaltet werden, und das bei hundertprozentigem Datenschutz.



Pressekontakt:



Sonja Decker:

0721-35450-450

presse@alfaview.com



Original-Content von: alfaview GmbH, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/142050/4926473

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de