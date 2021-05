Gräfelfing (ots) - Zum World Vape Day 2021 appelliert die Philip Morris GmbH gezielt regulatorische Anreize und Lenkimpulse zu schaffen, die Raucher:innen zu einem Umstieg auf schadstoffreduzierte Produkte und weg von der Zigarette bewegen. Denn: Nur 11 Prozent der 17 Millionen Raucher:innen in Deutschland haben im letzten Jahr einen ernsthaften Rauchstoppversuch unternommen[1].Nur 11 Prozent der 17 Millionen Raucher:innen in Deutschland haben im letzten Jahr einen ernsthaften Rauchstoppversuch unternommen[2], obwohl die gesundheitlichen Folgen des Rauchens seit Jahren bekannt sind. Mit E-Zigaretten und Tabakerhitzern sind seit einigen Jahren nachweislich schadstoffreduzierte Produktalternativen zur Zigarette für Raucher:innen verfügbar. Leider zeigen aktuelle Umfragen, dass das Wissen über diese Produkte unter deutschen Raucher:innen kaum verbreitet ist[3]. Der sofortige und komplette Verzicht auf Tabak und Nikotin ist nach wie vor die beste Option für Raucher:innen. Wer diesen jedoch nicht anstrebt, sollte auf schadstoffreduzierte Produkte umsteigen."Das aktuell geringe Verbraucherwissen ist eine verpasste Chance, die zu Lasten einer informierten Verbraucherentscheidung der Raucher:innen geht", sagt Dr. Alexander Nussbaum, Leiter Scientific & Medical Affairs bei der Philip Morris GmbH. Denn: Laut Experteneinschätzung sind diese Alternativen zur Zigarette schadstoffreduziert und deswegen schon jetzt geeignet einen Beitrag zum Gesundheitsschutz von Raucher:innen zu leisten[4].Deshalb ist es von zentraler Bedeutung, die traditionellen Ansätze der Tabakkontrolle um Anreize für den Umstieg auf schadstoffreduzierte Produkte zu ergänzen - wie es beispielsweise in Großbritannien bereits der Fall ist."Wir brauchen eine differenzierte Regulierung von nikotinhaltigen Produkten, die sich klar an deren individuellem Risiko orientiert, in Verbindung mit einer gezielten Informationspolitik gegenüber den Raucher:innen. Nur so kann eine Vielzahl von ihnen zum Umstieg auf schadstoffreduzierte Produkte bewegt werden", sagt Maximilian Jell, Leiter Regulatory Affairs & Reduced Risk Products bei der Philip Morris GmbH.Stattdessen führt der aktuelle Entwurf zur Reform der Tabaksteuer in die genau falsche Richtung, da er nachweislich schadstoffreduzierte Produkte mit herkömmlichen Verbrennungsprodukten steuerlich gleichstellt. Die Folge: Raucher:innen steigen nicht auf schadstoffreduzierte Alternativprodukte um oder im schlimmsten Fall kehren sie sogar ganz zur Zigarette zurück.Über Philip Morris International Inc. (PMI)PMI ist ein international führendes Tabakunternehmen, das außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika tätig ist.Über die Philip Morris GmbHDie 1970 in Deutschland gegründete Philip Morris GmbH ist ein Unternehmen von Philip Morris International Inc. (PMI). Mit einem Marktanteil von 39 Prozent im Jahr 2020 ist das Unternehmen bereits seit 1987 Marktführer auf dem deutschen Zigarettenmarkt.[1] Kotz D (2021). Rauchen und Rauchstopp in Deutschland - Aktuelles aus der DEBRA-Studie (Online-Präsentation auf dem 138. Deutschen Chirurgen Kongress DCK 2021 Digital am 13. April 2021)[2] Kotz D (2021). Rauchen und Rauchstopp in Deutschland - Aktuelles aus der DEBRA-Studie (Online-Präsentation auf dem 138. Deutschen Chirurgen Kongress DCK 2021 Digital am 13. April 2021)[3] Roland Berger GmbH, IPE Institut für Politikevaluation GmbH (2021). Die Zukunft der Tabakregulierung in Deutschland. Teil IV. Die Auswirkungen unterschiedlicher Ansätze auf die Raucherprävalenz bei der Regulierung risikoreduzierter Produkte.[4] Stöver et al. (2020). Positionspapier "Neue Wege zur Eindämmung des Rauchens: Tabakkonsum & Schadensminimierung (Tobacco Harm Reduction)", 15.10.2020, https://ots.de/On8YER.Pressekontakt:Philip Morris GmbHPressestelleTel.: +49 89 7247 2275E-Mail: Presse.PMG@pmi.comOriginal-Content von: Philip Morris GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/37922/4926472