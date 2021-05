Die ECM Lithium AT GmbH, die in Kärnten operativ tätige Konzerngesellschaft der European Lithium, hat einen Rechtsstreit mit der Glock Gut- und Forstverwaltung GmbH beendet. Es sei mit der Glock Gut- und Forstverwaltung GmbH als Eigentümerin der Liegenschaften, auf die sich die Grubenmaße und die Schurfrechte der ECM Lithium AT GmbH beziehen und wo Schurftätigkeiten stattfinden und in Zukunft lithiumhaltiges Erz abgebaut werden soll, eine Einigung erzielt worden, teilt European Lithium mit. In diesem Zusammenhang habe laut European Lithium gutachterlich geklärt werden können, dass eine Gefährdung des Grund- und Quellwassers von in der Nähe befindlichen Gemeinden in der Steiermark zu keinem Zeitpunkt gegeben war, da sich das Lithiumvorkommen ...

