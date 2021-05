Erste öffentliche Präsentation der gesamten Palette von Lkw der Marke SEA Electric setzt den Rahmen für das Wachstum des Unternehmens im Bereich der globalen Elektrifizierung

LOS ANGELES, May 28, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Auf der jüngsten Brisbane Truck Show (vom 13. bis 16. Mai im Brisbane Convention & Exhibition Centre, South Brisbane, Australien) hatte das globale Automobiltechnologie-Unternehmen SEA Electric eine bedeutende Präsenz und stellte dort erstmals öffentlich eine ganze Reihe betriebsbereiter Elektro-Lkw mit proprietären SEA-Drive-Antriebssystemen und das SEA-Electric-Branding vor. Zudem gab das Unternehmen die Ernennung neuer Senior-Global-Führungskräfte für den asiatisch-pazifischen Raum bekannt.



Die Ernennung von Bill Gillespie zum President für den asiatisch-pazifischen Raum und die Beförderung von Glen Walker zum Vice President für den asiatisch-pazifischen Raum sorgen in einer Zeit des weltweiten Wachstums von SEA Electric für eine Fülle von Fachwissen in der internationalen Transportbranche und im Bereich Elektrofahrzeuge in der Region. Nach einer vor Kurzem getätigten Investition in Höhe von 42 Millionen US-Dollar bietet SEA Electric Elektrifizierungslösungen und -möglichkeiten in fast allen Winkeln der Welt an. In den USA hat das Unternehmen weitere Montagekapazitäten aufgebaut und damit das aktuelle Potenzial für etwa 60.000 Einheiten pro Jahr geschaffen. In naher Zukunft wird mit einem weiteren Ausbau der Montage in den USA, auch in Bezug auf Batterien, gerechnet.

Laut Tony Fairweather, dem President und Gründer von SEA Electric, hat SEA Electric hat nicht nur eine kostengünstige Lösung bezüglich der Lieferung, sondern auch ein leichtgewichtiges Antriebssystem mit mittlerer Spannung und einer Leistung entwickelt, die die Leistung von Verbrennungsmotoren übertrifft. "Unsere eigenen Lkw mit SEA-Emblem - darunter SEA 300 und SEA 500 in Australien - sind aus OEM Semi-Knock-Down-Kits abgeleitet, wodurch weitere Effizienzen für die Weitergabe an unseren Kundenstamm geschaffen werden und gleichzeitig die schnelle OEM-Expansion in dieses Segment unterstützt wird", sagte Fairweather.

Seine neue Führungsrolle ermöglicht es Gillespie, auf der Dynamik des Unternehmens aufzubauen, das weltweit weiter expandiert. "Das in Brisbane präsentierte Produkt bildet den Rahmen für SEA Electric, um sich nahtlos in OEM-Händler und -Flotten zu integrieren und neue und neu gespeiste Elektrifizierungsoptionen hervorzubringen", sagte Gillespie. Die aktuellen drei mittelgroßen EV-Lkw-Modelle werden von über einem Dutzend autorisierter Händler in Australien verkauft, und es stehen mehr als 220 US-Händler zur Verfügung, um die Anforderungen des nordamerikanischen Marktes zu erfüllen.

SKD-Montage sorgt für Effizienz der Lösungen

Walker erläuterte außerdem die kommerzielle Anordnung als einen Semi-Knock-Down-Montagevorgang (SKD) - das Erstellen von SKD-"Glider"-Kits - ein neuartiger Dreiwegeprozess, der damit beginnt, dass das Fahrerhaus, die Längsträger, die Räder und die Achskomponenten in Containern aus Japan in Australien ankommen und nach der Ankunft zu einem rollenden Fahrgestell für das entsprechende proprietäre SEA-Drive Antriebssystem montiert werden, um ein komplett montiertes Fahrzeug der Marke SEA Electric zu schaffen. Die Fahrzeuge sind dann bereit für die Auslieferung.

Aber es ist die Effizienz der SKD-Montage, die ein echter Wendepunkt für SEA Electric ist und die Lösungen und Produktivität erleichtert, die das Unternehmen bieten kann. Durch die Konsistenz der Montage und einen Prozess, der mehrere Effizienzen bietet, gibt es nur sehr wenig Abfall. Oft werden zusätzliche Komponenten eliminiert, die zuvor bei anderen Nachrüstungsprozessen verworfen worden wären.

"Unsere Vereinbarungen in den USA gehen einen Schritt weiter", sagte Walker. "Wir setzen SKD und die lokale Glider-Montage ein, um den Maßstab für laufende Programme in Nordamerika und in anderen Märkten von SEA Electric rund um die Welt zu setzen." Wenn beispielsweise Container zur SKD-Montage in den USA eintreffen, wird die gesamte Elektrifizierung dann unter Verwendung von SEA-Drive-Antriebssystem-Technologie und -Branding ausschließlich von autorisierten Upfittern durchgeführt. Der Bau der Lkw aus SKD-Kits oder Glider-Fahrgestellen bietet gegenüber der Nachrüstoption mehrere Vorteile, darunter geringere Kosten, kürzere Produktionszeiten und weniger Abfall.

Der nordamerikanische Markt, der erst vor kurzer Zeit zum neuen Zuhause der Unternehmenszentrale von SEA Electric in Kalifornien wurde, verfügt über die größte Kapazität, um die Kapazität auf 60.000 Einheiten pro Jahr zu erweitern. Die Inbetriebnahme des Des Moines Technical Center und geplante Büros in Chicago, Brooklyn und Miami vor August dieses Jahres stehen für das Engagement von SEA Electric im Markt.

Mit dem verfügbaren Volumen und der ehrgeizigen Fähigkeit, die SEA-Drive-Technologie des Unternehmens zu montieren, bietet SEA Electric sofortige und kostengünstige Lösungen, die einfach skaliert werden können, um die Anforderungen jeder Fahrzeugflotte zu erfüllen - unabhängig davon, ob neue oder vorhandene Lieferfahrzeuge die neue Antriebsmöglichkeiten für Elektrofahrzeuge benötigen. In den USA ist zudem die Elektrifizierung der gelben Schulbusse stark gefragt.

Der vielleicht wichtigste Wachstumsaspekt des SKD-Kits und der OEM-Glider-Montage besteht in der Möglichkeit, dass die Fahrzeugpalette von SEA Electric über ein Händlernetzwerk verfügbar ist, das vollständigen Verkaufs-, Garantie- und Servicesupport bietet.

SEA-Drive-Antriebssysteme

Die von SEA Electric entwickelten SEA-Drive-Antriebssysteme werden in einer Vielzahl von Konfigurationen für vollelektrische Modelle mit einem Gesamtgewicht von 4,5 bis 26 Tonnen verwendet. GVWR). Jedes System ist für 3.000 Ladezyklen ausgelegt, die auf einer vollständigen Ladung über Nacht basieren, wenn sie fünf Tage pro Woche angewendet wird, und kann 10 Jahre lang eine optimale Leistung bieten.

Auf der Brisbane Truck Show wurden fünf neue Lkw-Modelle der Marke SEA Electric vorgestellt, darunter die Einführung des SEA 300-45 EV und des SEA 300-85 EV. Beide Modelle sind vollständig ADR-konform und werden in Melbourne für die Distribution in Australien montiert.

Die Zukunft von SEA Electric

Die Wurzeln von SEA Electric liegen zwar in Australien, ebenfalls wie verschiedene Fertigungs- und Technologiekapazitäten. Das Wachstum des Unternehmens in Nordamerika bringt jedoch auch ein Geschäftsmodell mit sich, das sich auch in Europa reproduzieren lässt. Die aktuellen Standorte in den USA umfassen Illinois, Michigan, North Carolina, Indiana und Kalifornien.

Im Anschluss an die kürzlich bekannt gegebene Eigenkapitalfinanzierung in Höhe von 42 Millionen US-Dollar schloss SEA Electric auch den jüngsten Kauf von 1.000 Elektrofahrzeugbatterien vom langjährigen Technologiepartner Soundon New ab.

Energietechnologie. Diese wichtige Transaktion unterstützt die proprietären SEA-Drive-Antriebssystemmodelle 70, 100 und 120 von SEA Electric. Während die meisten anfänglichen Einheiten für die USA vorgesehen sind, werden mit dem Rest die Lagerbestände von SEA Electric in Australien, Neuseeland und Südostasien sowie die Bestände für den ersten Einstieg des Unternehmens in den europäischen Markt aufgefüllt.

Über SEA Electric

Das globale Automobiltechnologie-Unternehmen SEA Electric wurde 2012 in Australien gegründet und entwickelte seine proprietäre elektrische Antriebssystemtechnologie (bekannt als SEA-Drive) für städtische Liefer- und Verteilerflotten sowie für Schulbusse mit Frontantrieb auf der ganzen Welt.

SEA Electric ist weithin als Marktführer bei der Elektrifizierung von Nutzfahrzeugen auf globaler Basis anerkannt, verfügt über eine globale Präsenz und bietet Produkte in sechs Ländern an, darunter die USA, Australien, Neuseeland, Thailand, Indonesien und Südafrika, mit insgesamt mehr als 1,5 Millionen Kilometern, die von unabhängigen OEMs getestet und international im Einsatz sind.

Der globale Vertrieb, der Kundendienst und das Engineering sind in allen Niederlassungen vertreten, wobei Nordamerika, wo sich der Sitz der Unternehmenszentrale befindet, mit mehr als 60.000 Einheiten pro Jahr für SEA Electric die größte Kapazität für Aufrüstungen hat.

