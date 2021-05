Erst letzte Woche wurden für Deutschland Erzeugerpreise gemeldet, die so stark ansteigen wie seit zehn Jahren nicht mehr (hier die Details). Heute nun hat das Statistische Bundesamt die Importpreise für den Monat April veröffentlicht. Mit einem Anstieg im Jahresvergleich um 10,3 Prozent steigen sie so stark an wie seit 11 Jahren nicht mehr. Im März ...

Den vollständigen Artikel lesen ...