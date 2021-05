Bad Wimpfen (ots) - Top-Bewertungen und günstiger Preis: In der aktuellen Ausgabe der Stiftung Warentest überzeugen sowohl die tiefgefrorenen Heidelbeeren und Himbeeren als auch die frischen Heidelbeeren von Lidl in den Einzelbewertungen. Bei der mikrobiologischen Qualität der tiefgefrorenen Beeren punkteten alle Lidl-Produkte mit guten Noten. Die "Bio Organic Heidelbeeren erntefrisch tiefgefroren" erhielten mit 1,2 die Bestnote im gesamten Testfeld. Auch die Schadstofffreiheit der Produkte wurde positiv hervorgehoben, hier im Besonderen die "Bio Organic Himbeeren erntefrisch tiefgefroren" mit der Note 1,0. Auch frische Heidelbeeren von Lidl wurden getestet und erzielten mit den Noten 1,4 bei mikrobiologischer Qualität und 2,0 bei Schadstofffreiheit gute Ergebnisse.



In einem weiteren Test erhielt das Hundefutter "Orlando Gourmet Nuggets mit Geflügel und Inulin" mit der Gesamtnote 1,6 eine gute Bewertung. Die Tester lobten den Nährstoffgehalt, den sehr guten Preis sowie die verlässliche Fütterungsempfehlung.



