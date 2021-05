Erfurt (ots) - 1. Juni: Am internationalen Kindertag stehen Kinder und ihre Rechte im Fokus. Die jungen und kreativen Köpfe wissen, wie eine Welt in ihrer Zukunft aussehen soll und engagieren sich dafür. Seit 2020 zeichnen KiKA, ARD und ZDF diesen fantastischen Einsatz mit dem "KiKA Award" aus, für den aktuell die Bewerbungsphase für die neue Runde läuft. Noch bis zum 30. Juni können sich Kinder und Jugendliche, die sich für die Umwelt engagieren, sich für andere Menschen einsetzen, etwas Neues erfinden oder erforscht haben auf kika-award.de (https://www.kika.de/kika-award/index.html) bewerben. Das Projekt sollte nicht länger zurückliegen als Anfang 2020."Der KiKA Award legt den Fokus auf Kinder und Jugendliche, die versuchen, die Welt ein bisschen besser zu machen," sagt Moderatorin Jessica Schöne. "Vielleicht zeigen ihre Projekte, wie man die Medien sicherer nutzt oder eine neue smarte Erfindung. Vielleicht liegt ihnen die Umwelt am Herzen oder sie setzen sich für Menschen ein, die Hilfe benötigen. All das muss gesehen und gewürdigt werden. Und genau das tun wir mit einer großen Show und mit tollen Persönlichkeiten, die es gar nicht abwarten können, die Teilnehmenden kennenzulernen."In folgenden Kategorien wird die Auszeichnung verliehen:1. "KiKA Young Science Award" für die nützlichste Erfindung2. "KiKA Clever Online Award" für verantwortungsvolle Mediennutzung3. "KiKA For our Planet Award" für nachhaltiges Engagement4. "KiKA Make a Change Award" für sozialpolitisches Engagement5. "KiKA Kinder für Kinder Award" für das Engagement von Kindern für KinderIn einer Live-Show im November 2021 werden beispielhaftes Engagement herausragender Projekte mit Unterstützung prominenter Patinnen und Paten gefeiert. 2020 präsentierten unter anderem Lisa & Lena, Eko Fresh und Michael Patrick Kelly einen "KiKA Award". Gemeinsam mit dem Publikum kürten sie die Gewinner*innen.Der "KiKA Award" ist eine Produktion von Bavaria Entertainment im Auftrag von KiKA, ZDF und ARD/rbb. Verantwortlicher Redakteur bei KiKA ist Dr. Matthias Huff. Für das ZDF zeichnen Dorothee Herrmann und für die ARD Anja Hagemeier (rbb) verantwortlich.Weitere Informationen zum "KiKA Award" stehen auf kika-award.de (https://www.kika.de/kika-award/index.html) und im KiKA-Kommunikationsportal unter kommunikation.kika.de bereit.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kommunikation@kika.dekommunikation.kika.deOriginal-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/4926752