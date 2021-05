Darum geht's im Video: Die Ölpreise setzen ihre Aufwärtsbewegung fort - was steckt dahinter? Auch Gold glänzt wieder - sehr zur Freude der vielen Anleger, die investiert sind. Und beim DAX? Das sind neue Rekordstände quasi in greifbarer Nähe. Kemal Bagci, Derivate-Experte bei der BNP Paribas blickt auf die Finanzmärkte und ordnet das Geschehen ein. 00:00 ? Markus Millers Strategie 11:06 ? Rolex & Luxusgüter als Geldanlage/Wertspeicher 20:25 ? Tokenisierung von Luxusgütern 25:10 ? Markus Millers Krypto-Depot 27:47 ? Coinbase als einzige Aktienposition? 37:59 ? Sein Fremdwährungs-Depot 54:43 ? In diese ETFs investiert Markus Miller 59:35 ? So kannst Du Dein Depot "röntgen" ? Bitte beachte unsere rechtlichen Hinweise und die Angaben zu möglichen Interessenskonflikten: https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/legal/disclaimer-video-und-textbeitraege/ ? Das Morningstar-Tool X-Ray: https://www.morningstar.com/instant-x-ray