Die Terminkontrakte auf die Aktienindizes der Wall Street signalisieren gegenwärtig leichte Gewinne zum Start am Freitag. Doch werden vor Handelsbeginn noch wichtige Daten zur Teuerung auf große Aufmerksamkeit stoßen. Denn zum einen ist die Inflation gegenwärtig das Thema Nummer eins an den US-Börsen. Zum zweiten wird mit den persönlichen Ausgaben exakt jener Teuerungsindikator veröffentlicht, den die US-Notenbank als bevorzugtes Maß für ihre Inflationsanalyse verwendet.

Anleger und Notenbanker beobachten seit einiger Zeit mit besonderem Interesse die deutlich anziehende Inflation. Während die Fed-Vertreter in der Regel abwinken und argumentieren, die starke Teuerung sei vorübergehender Natur, zeigen sich Anleger deutlich skeptischer.

Investmentmanager Paul Flood von Newton Investment Management geht davon aus, dass die Federal Reserve weiter die Wirtschaft unterstützend begleiten will: "Wir rechnen nicht damit, dass die Fed die Zinsen aggressiv anhebt." Der 6 Billionen schwere US-Haushalt, der am Freitag vorgestellt wird, zeigt die Problematik aus Sicht der Aktienmärkte auf: einerseits wirtschaftsstützend, andererseits inflationstreibend. Der Haushalt dürfte jene Aktien treiben, die am meisten von einer wirtschaftlichen Erholung profitieren, sagt Carsten Brzeski, Leiter Makroresearch bei ING.

Ein durch eine Pandemie ausgelöster Run auf Computer hat den Herstellern HP und Dell Technologies trotz eines Halbleitermangels starke Finanzergebnisse im jüngsten Quartal beschert. HP verlieren vorbörslich dennoch 5,1 Prozent, nachdem die Aktie sich zwischen März 2020 und Mai 2021 bereits verdreifacht hat. Dell legen hingegen leicht zu.

